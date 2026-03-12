Investigación sobre manufacturas mexicanas, para reemplazar aranceles eliminados por la corte de EU: Ebrard

La investigación anunciada por Estados Unidos bajo la norma 301 de comercio referente al sector manufacturero, busca reemplazar los aranceles que impuso Estados Unidos bajo el artículo 122 que tiene una duración de 150 días y que sustituyó los gravámenes por por fentanilo y migración, afirmó el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón.

El titular explicó que incluso con ello, el 85 por ciento del comercio exterior de México con Estados Unidos, no tiene relación con la sección 301. “Sí, seguimos sin aranceles”, destacó en entrevista al término de la presentación de la Misión comercial a Canadá.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard. ı Foto: Cuartoscuro

“Esta investigación está destinada a sustituir o reemplazar o regresar al estatus quo que estaba antes o hasta el día en que la Suprema Corte de Estados Unidos quitó o dio por hecho que la norma de emergencia no se puede aplicar. Entonces, no estimamos que vaya a tener una repercusión que nos deba preocupar en el conjunto de lo que es el intercambio comercial”, sostuvo el titular de Economía.

Este miércoles, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) inició una investigación, amparada en la sección 301 y 302 de la Ley de Comercio de 1974, sobre acciones o prácticas de diversas economías, incluida la mexicana, sobre un “exceso estructural de capacidad y producción” de los sectores manufacturero que pudieran obstaculizar o restringir el comercio estadounidense.

“Estados Unidos ya no sacrificará su base industrial a otros países que podrían estarnos exportando sus problemas de exceso de capacidad y producción. Las investigaciones de hoy subrayan el compromiso del presidente Trump de relocalizar las cadenas de suministro críticas y crear empleos bien remunerados para los trabajadores estadounidenses en nuestros sectores manufactureros”, señaló Jamieson Greer, titular de la USTR.

Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos, en la Casa Blanca, en octubre pasado. ı Foto: Reuters

Ante ello, Marcelo Ebrard aseguró que el gobierno del país vecino informó a México sobre esta nueva disposición, en la que señaló, México no debe preocuparse, y en cambio aseguró que vendrán otras disposiciones más adelante en las cuales ya no estará incluido el país, e irá tras otras naciones.

“Estábamos enterados que iban a iniciar un procedimiento por vía del 301. Sé que van a sacar otras disposiciones, pero no tienen que ver con nosotros. La que tiene que ver con nosotros y nos dijeron y nos explicaron lo que acabo yo de referir para que no nos tomara desprevenidos o que pudiéramos pensar que cambiaba las reglas que ya tenemos acordadas”, añadió.

