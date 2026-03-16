Miércoles, primer encuentro México-EU

México defenderá permanencia del T-MEC y eliminación de aranceles frente a EU, adelanta Ebrard

Marcelo Ebrard aseguró que se definió parte de la agenda rumbo a la renegociación del T-MEC: el miércoles se llevará a cabo el primer encuentro con EU; previamente, habrá reunión remota

Marcelo Ebrard llama a la "cabeza fría y firmeza" frente a la renegociación del T-MEC.
Marcelo Ebrard llama a la "cabeza fría y firmeza" frente a la renegociación del T-MEC. Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro)
Por:
Arturo Meléndez

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantó que el miércoles será el primer encuentro entre México y Estados Unidos respecto a la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el cual, adelantó, nuestro país defenderá puntos clave como la permanencia del acuerdo y la eliminación de aranceles.

A través de una publicación en redes sociales, Ebrard Casaubon publicó la agenda que definió el Gobierno federal rumbo a la renegociación del T-MEC.

Así, detalló que este martes 17 de marzo, integrantes del Gobierno federal llevarán a cabo una reunión previa vía remota, después de lo cual, el miércoles 18 de marzo, ocurrirá el primer encuentro con representantes de Estados Unidos.

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En este encuentro, explicó Ebrard, nuestro país “propondrá la permanencia del TMEC y la eliminación de aranceles”. Ante esto, el secretario de Economía llamó a mantener “cabeza fría y firmeza”.

Plan aprobado por la Presidenta Sheinbaum rumbo a la revisión del TMEC :martes habrá reunión previa vía Zoom,miércoles tendrá lugar la primera ronda de conversaciones con EU
Marcelo Ebrard, secretario de Economía
México propondrá la permanencia del TMEC y la eliminación de aranceles. Cabeza fría y firmeza nos guiarán
Marcelo Ebrard, secretario de Economía

La revisión del T-MEC es uno de los procesos más relevantes en materia de integración regional y relaciones exteriores que ocurre este año en México y Norteamérica. El límite para la discusión de propuestas y la emisión de recomendaciones finales es el 1 de junio, un mes antes de la revisión, prevista para el 1 de julio.

Este proceso ocurre en un momento de estrecha colaboración entre México, Estados Unidos y Canadá, que serán sede conjunta de la Copa Mundial de Futbol 2026, pero también en medio de tensión y cuestionamientos.

Lo anterior debido a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido abiertamente crítico con el Tratado, y ha asegurado que éste favorece únicamente a México y, en menor medida, a Canadá, siendo que su país, dice, en realidad no lo necesita.

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