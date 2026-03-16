México defenderá permanencia del T-MEC y eliminación de aranceles frente a EU, adelanta Ebrard

Marcelo Ebrard llama a la "cabeza fría y firmeza" frente a la renegociación del T-MEC.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantó que el miércoles será el primer encuentro entre México y Estados Unidos respecto a la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el cual, adelantó, nuestro país defenderá puntos clave como la permanencia del acuerdo y la eliminación de aranceles.

A través de una publicación en redes sociales, Ebrard Casaubon publicó la agenda que definió el Gobierno federal rumbo a la renegociación del T-MEC.

Así, detalló que este martes 17 de marzo, integrantes del Gobierno federal llevarán a cabo una reunión previa vía remota, después de lo cual, el miércoles 18 de marzo, ocurrirá el primer encuentro con representantes de Estados Unidos.

En este encuentro, explicó Ebrard, nuestro país “propondrá la permanencia del TMEC y la eliminación de aranceles”. Ante esto, el secretario de Economía llamó a mantener “cabeza fría y firmeza”.

Plan aprobado por la Presidenta Sheinbaum rumbo a la revisión del TMEC :martes habrá reunión previa vía Zoom,miércoles tendrá lugar la primera ronda de conversaciones con EU Marcelo Ebrard, secretario de Economía



México propondrá la permanencia del TMEC y la eliminación de aranceles. Cabeza fría y firmeza nos guiarán Marcelo Ebrard, secretario de Economía



Plan aprobado por la Presidenta Sheinbaum rumbo a la revisión del TMEC :martes habrá reunión previa vía Zoom,miércoles tendrá lugar la primera ronda de conversaciones con EU.México propondrá la permanencia del TMEC y la eliminación de aranceles. Cabeza fría y firmeza nos guiarán. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 16, 2026

La revisión del T-MEC es uno de los procesos más relevantes en materia de integración regional y relaciones exteriores que ocurre este año en México y Norteamérica. El límite para la discusión de propuestas y la emisión de recomendaciones finales es el 1 de junio, un mes antes de la revisión, prevista para el 1 de julio.

Este proceso ocurre en un momento de estrecha colaboración entre México, Estados Unidos y Canadá, que serán sede conjunta de la Copa Mundial de Futbol 2026, pero también en medio de tensión y cuestionamientos.

Lo anterior debido a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido abiertamente crítico con el Tratado, y ha asegurado que éste favorece únicamente a México y, en menor medida, a Canadá, siendo que su país, dice, en realidad no lo necesita.

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