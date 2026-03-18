Embajador de Estados Unidos destaca cooperación con México de cara a revisión del T-MEC

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, durante la Asamblea General de Socios de la American Chamber, el 18 de marzo de 2026.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó que la relación bilateral en materia de seguridad atraviesa un momento de “cooperación histórica”, en contraste con declaraciones previas del presidente Donald Trump, quien ha señalado que México está controlado por el crimen organizado, previo a negociaciones del T-MEC.

Durante el evento de la American Chamber México (AmCham), el diplomático señaló que la cooperación bajo el liderazgo de Trump y Claudia Sheinbaum Pardo ha logrado avances significativos para frenar redes criminales, preservar la seguridad y justicia de ambas naciones.

Estos avances, señaló, han frenado el tráfico de fentanilo, la desarticulación del flujo de armas de fuego ilegales, combatir la trata de personas y la migración irregular, lo que representa una colaboración de larga trayectoria.

“Estamos viendo una cooperación histórica. Esa cooperación está entregando resultados reales para nuestra gente y nuestras comunidades” Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México



Esto contrasta con declaraciones previas de Trump, quien ha sostenido que México está en gran medida controlado por los cárteles del narcotráfico y que, incluso, lo ha calificado como el “epicentro de la violencia de estos grupos”, como afirmó durante la cumbre “Escudo de las Américas”.

Sin embargo, de acuerdo con Ronald Johnson, la alianza estratégica bilateral sí ha logrado desmantelar redes criminales que afectan a las comunidades de ambos países, debido al fortalecimiento de intercambio de información y a operaciones conjuntas.

“Cuando Estados Unidos y México trabajan juntos somos más fuertes. Somos más fuertes económica y estratégicamente frente a competidores desleales de otros lugares del mundo”, enfatizó.

Cooperación en seguridad, clave el sector privado

En ese sentido, también destacó que este entorno de cooperación resulta clave para fortalecer el papel del sector privado, el cual, mencionó, es una prioridad para el presidente estadounidense.

Asimismo, subrayó dicho sector requiere certidumbre, condiciones justas y un campo de juego nivelado para impulsar la inversión y la competitividad en la región.

“Garantizar esas condiciones, tanto en casa como en toda América del Norte, es una prioridad máxima de Estados Unidos”, apuntó.

Colaboración bilateral de cara a revisión del T-MEC

Lo anterior ocurre de cara al inicio de la revisión del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, un proceso en el que se anticipa su continuidad y donde temas como la certidumbre para la inversión, la eliminación de aranceles para mejorar la competitividad regional cobrará mayor peso en la negociación.

Cabe destacar que la AmCham se desempeña como un puente entre ambas economías. En este contexto, el embajador Ronald Johnson, presidente honorario del organismo, anticipó que el inicio de la revisión formal del tratado trilateral permitirá consolidar la integración regional, fortalecer las cadenas de suministro y elevar la competitividad, por lo que definió este proceso como “una oportunidad, más que un riesgo”.

Finalmente, destacó que la relación entre ambos países debe mantenerse para seguir protegiendo a la población, a las empresas y al futuro compartido, al tratarse de una responsabilidad común y una asociación estratégica que, junto con Canadá, cobrará especial relevancia este año.

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cehr