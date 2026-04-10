Atraen turistas con festival gastronómico

CON UNA AFLUENCIA estimada de 5 millones de asistentes, el festival gastronómico “México de mis sabores” pretende ampliar la oferta turística en la capital, durante el Mundial de Futbol 2026 del 11 de junio al 19 de julio, con el objetivo de promover la cultura del país, organizado por la Secretaría de Turismo (Sectur).

“Es una manera de diversificar al turista. Esperamos más de 5 millones de visitantes, pero los 2 mil a 4 mil personas que tengamos en ‘México de mis sabores’, estoy segura que se llevarán el conocimiento de la cultura gastronómica de nuestro país”, señaló Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Sectur, durante una conferencia de prensa.

El Tip: Habrá un calendario para que los estados se agrupen y presenten su selección de platos, con propuestas distintas cada semana.

El evento cultural se llevará a cabo en Campo Marte, con una duración de 39 días, como parte de las actividades vinculadas al evento deportivo en la capital. Contará con oferta gastronómica de los 32 estados de la República, presentaciones musicales y venta de artesanías.

En este contexto, se prevé la asistencia de alrededor de 5 millones de personas, entre residentes y turistas.

En cuanto al gasto, se estima un consumo base por asistente de al menos 600 pesos, integrado por el costo de entrada de 400 pesos y un gasto mínimo aproximado de 200 pesos en alimentos, monto que podría incrementarse conforme al número de productos y platillos adquiridos dentro del evento.

“La entrada es de 400 pesos, los precios de los platillos de 200 pesos, más o menos sumando cuántos platos te puedes comer, sin duda alguna, pasas a una gran derrama económica”, comentó la titular en atención a medios.

Sin embargo, la funcionaria no detalló una estimación oficial sobre el impacto económico que generará el festival, por lo que el gasto potencial puede aproximarse a partir del consumo promedio por visitante.

Este tipo de iniciativas se inserta en la estrategia turística para aprovechar la proyección internacional y fomentar una mayor permanencia y consumo de los visitantes en la capital.

“El Mundial para México es la ventana de promoción que tenemos en nuestro país, pero más allá de eso, es la forma de expresarle al mundo nuestra cultura, tradiciones e historia”, agregó Rodríguez Zamora.