Fitch ratifica nota positiva para México

MÉXICO AVANZÓ de puesto dentro del Índice de Confianza en la Inversión Extranjera Directa 2026 al pasar del sito 25 al 19, lo que incentiva la atracción de capitales en los siguientes años.

LA AGENCIA INTERNACIONAL Fitch Rating mantuvo la calificación BBB- para invertir en México, al considerar que el país cuenta con una política macroeconómica prudente, finanzas sólidas y economía amplia y diversificada, aunque señala limitaciones de crecimiento moderado a largo plazo e indicadores de gobernanza débiles.

Si bien el crecimiento económico desaceleró a 0.6 por ciento en 2025, comparado con 1.4 por ciento visto en 2024, México superó las expectativas de la calificadora internacional al sobrellevar el contexto adverso del proteccionismo estadounidense, así como el ajuste fiscal y reformas institucionales que impactaron en la confianza empresarial, factores que tomó en cuenta Fitch Ratings para mantener su calificación.

Entre éstas, también se encuentra la proyección económica a 1.7 por ciento en 2026, estimada por la propia agencia internacional, originada ante la baja de efectos negativos de políticas fiscales y el incentivo positivo en múltiples sectores que atraerá la próxima celebración del Mundial de Futbol, en sus diversas sedes dentro del país.

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También tomó como punto relevante los diálogos y negociaciones en torno al Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ante la resolución el 1 de julio para renovarlo por otros 16 años o culminarlo hacia el año 20236, ya que consideró como “improbable” un resultado negativo, en especial ante la posible pérdida de estabilidad en los mercados financieros por parte del gobierno estadounidense si se llega a disolver el convenio.

MAYOR ACCESO A MERCADOS. Ante la ratificación de mantener perspectiva estable por parte de la calificadora Fitch Rating, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó en un comunicado que esto permitirá a México el continuar accediendo, con condiciones favorables, a los mercados financieros nacionales e internacionales.

Además, con el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, el Gobierno federal prevé que se acelere los proyectos estratégicos con impactos positivos tanto en la productividad como en la competitividad regional.