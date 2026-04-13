Reconstrucción de puentes Alameda Oriente avanza y primer tramo estará listo en octubre: SICT

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la reconstrucción de los puentes Alameda Oriente 1 y 2 avanza de acuerdo con el calendario previsto, como parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, proyecto que busca mejorar la movilidad de más de un millón de habitantes.

De acuerdo con la dependencia, ambos pasos vehiculares tendrán una longitud conjunta de 1.2 kilómetros y contarán con tres carriles por sentido, lo que permitirá fortalecer la conexión entre el municipio de Nezahualcóyotl, la Ciudad de México y las autopistas México-Puebla (150D) y Peñón-Texcoco (136D).

Avanzan obras en puentes clave entre Neza y Ciudad de México ı Foto: SICT

La SICT, encabezada por Jesús Esteva Medina, señaló en el comunicado que, una vez concluidas las obras, se estima un aforo promedio de 65 mil vehículos diarios, lo que contribuirá a aliviar la carga vehicular en una de las zonas con mayores problemas de tránsito en el oriente del Valle de México.

Actualmente, los trabajos se concentran en el primer puente, con dirección al Estado de México, cuya extensión será de 500 metros. En esta etapa participa una cuadrilla de 100 trabajadores apoyados por 20 máquinas, mientras ya concluyó la demolición de la estructura anterior.

Avanzan obras en puentes clave entre Neza y Ciudad de México ı Foto: SICT

Asimismo, se encuentra en marcha el proceso de hincado de mil 892 pilotes de concreto y acero, labores que forman parte de la nueva cimentación. Según se lee en el documento, este primer tramo tiene prevista su conclusión en octubre de este año.

En tanto, el segundo puente, que correrá en dirección hacia la Ciudad de México, tendrá una longitud de 700 metros y su entrega está proyectada para octubre de 2027.

Primer puente de Alameda Oriente estaría listo en octubre ı Foto: SICT

La dependencia precisó que el nuevo diseño fue elaborado con base en estudios geotécnicos, estructurales y de estabilidad del suelo, luego de los daños provocados por el sismo de 2017. Paralelamente, se realizan obras complementarias de mejoramiento vial, mantenimiento de camellones y rehabilitación del tramo de Periférico Oriente a la altura de Alameda Oriente, con el objetivo de atender problemas de movilidad, encharcamientos y baches.

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