Producción y exportación de vehículos pesados se desploman más de 30%

La producción y exportación de vehículos pesados se desplomaron 30.38 y 30.34 por ciento, respectivamente, durante el primer trimestre de 2026, respecto al mismo periodo del año pasado. De acuerdo con analistas, la contracción de las ventas en el exterior fue originada por menores envíos hacia Estados Unidos y por la implementación de tarifas arancelarias que disminuyen la demanda.

“En el primer trimestre del año, las exportaciones totales de vehículos pesados mostraron una caída de 30.34 por ciento anual, siendo la mayor caída para un periodo igual desde que hay datos disponibles. Esto se debió a que, en los primeros tres meses del año, las exportaciones hacia Estados Unidos registraron una caída de 33.01 por ciento”, añadió Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

El Tip: En el tercer mes del 2026, las ventas al mayoreo crecieron 6.72% anual y cortaron una racha de 14 meses consecutivos de contracción.

De enero a marzo del año en curso, la producción de automotores pesados fue de 28 mil 765 unidades, una disminución de 12 mil 551 respecto del mismo trimestre de 2025 cuando fueron 41 mil 316 vehículos pesados. Del total de unidades producidas en el país, en el periodo de referencia, el 97.6 por ciento fueron vehículos de carga, mientras que el resto son autobuses para pasajeros.

En el periodo de referencia, las marcas que disminuyeron el número de unidades producidas, de acuerdo con datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), fueron Mercedez-Benz Autobuses con 275 automotores y un desplome de 61.5 por ciento a tasa anual; Kenworth fabricó dos mil 277 vehículos y se contrajo 54.6 por ciento; Freightliner, 17 mil 647 automotores o una caída de 27.6 por ciento; e International elaboró siete mil 648 pesados, lo que significó una baja de 27 por ciento, entre otras.

29.5 por ciento cayó la exportación en el primer trimestre

Por su parte, la exportación de unidades pesadas se ubicó en 23 mil 550 unidades, lo que significó 10 mil 258 automotores menos que en el primer trimestre del año pasado cuando se colocaron 33 mil 808 vehículos en el mercado externo; del total, el 92 por ciento fuer enviado a EU.

Las marcas que colocaron una menor cantidad de unidades en el mercado externo fueron Kenworth con 578 o un fuerte retroceso de 65.2 por ciento a tasa anual; siguió International con seis mil 55 vehículos pesados, lo que significó una caída de 35.8 por ciento; y Freightliner con 16 mil 917 unidades o una contracción de 25.5 por ciento.

CAMIONES EN REVERSA ı Foto: Especial

Por su parte, Siller Pagaza destacó que la caída de las exportaciones también se debe a la expectativa de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos y que afectan a los vehículos pesados, lo que supone afectaciones a la demanda de unidades; asimismo, la analista sostuvo que la contracción fue anterior a las tarifas y eso también es un indicador de que algunos sectores manufactureros de Estados Unidos se encuentran en deterioro.

41 unidades pesadas exportó el país a Guatemala

“Las caídas en las exportaciones iniciaron antes de la imposición de aranceles, por lo que también son un reflejo del deterioro en algunos sectores de la manufactura en EU. De hecho, al último dato disponible de febrero, la actividad industrial en Estados Unidos registra un crecimiento anual de 1.44 por ciento, desacelerándose del 2.33 por ciento del mes anterior”, agregó.

Además, México envió vehículos pesados a 12 países, siendo EU el principal receptor de unidades; no obstante, registró una contracción de 33 por ciento, luego de que en el periodo de referencia se colocaron 21 mil 661 automotores, pero en el año pasado fueron 32 mil 335 pesados. En caso contrario, los envíos hacia Canadá aumentaron 14.6 por ciento, es decir, se colocaron mil 174 unidades, y en el primer trimestre de 2025 fueron mil 24 automotores; por su parte, Perú recibió 8.7 por ciento más y a Colombia se registró un incremento de 151.8 por ciento, señaló la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

El Dato: Solamente en marzo, las ventas al menudeo de vehículos pesados fueron de dos mil 901, una caída anual de 18.56 por ciento.

MERCADO INTERNO. También las ventas en el mercado interno, tanto las de menudeo como al mayoreo, tuvieron importantes caídas; según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre enero y marzo, la comercialización de unidades pesadas al por menor se ubicó en siete mil 277, un desplome de 34.98 por ciento, es decir, se colocaron tres mil 915 automotores menos que en 2025.

A su vez, las ventas al mayoreo en el mercado nacional se redujeron 18.08 por ciento, lo que significó una caída de mil 434 automotores en la comparación anual, para situarse en seis mil 496 unidades comercializadas.

“La caída de las ventas de vehículos pesados se debe a la caída en la inversión fija bruta y al deterioro de las expectativas económicas en México. Además, también se han visto afectadas por una mayor incertidumbre respecto a la relación comercial con EU y el desempeño de las exportaciones”, indicó Siller Pagaza.