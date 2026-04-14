AFAC revocará título de concesión y Certificado de Operador Aéreo si Magnicharters no acredita solvencia

Si la aerolínea mexicana Magnicharters no acredita la solvencia requerida, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) revocará definitivamente el título de concesión y el Certificado de Operador Aéreo (AOC); además, le dará tiempo para presentar un plan que resuelva y cumpla con las condiciones de operación necesarias, señaló el organismo dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“En caso de no acreditar la solvencia requerida, se procederá a la revocación definitiva del título de concesión y del AOC, lo que implicaría el cese permanente de sus operaciones comerciales”, indicó en un comunicado.

AFAC determinó suspensión temporal del AOC tras suspensión de operaciones

Destacó que, desde enero, se realizó una Verificación Técnica Administrativa (VTA) a Magnicharters, donde se identificaron y notificaron hallazgos en materia financiera y se solicitó “acreditar las soluciones del las mismas”; no obstante, el 11 de abril, la aerolínea dejó de operar de manera unilateral los vuelos que tenía programados para las siguientes dos semanas, por lo que la AFAC determinó la suspensión temporal del AOC, “ante la falta de capacidad financiera identificada, se detectó que esto podría representar un riesgo para la seguridad operacional”.

La AFAC indicó que, adicionalmente, se activó un plan emergente en coordinación con otras aerolíneas, grupos aeroportuarios y el Gobierno de Quintana Roo para brindar apoyo a las personas usuarias en tránsito y que tengan un traslado seguro y oportuno a sus destinos de origen.

“La SICT reitera su compromiso con la seguridad operacional, la protección de las y los usuarios y el fortalecimiento del sector aeronáutico nacional, así como su disposición al diálogo constructivo con todos los actores de la industria, para avanzar hacia un sistema más seguro, eficiente y moderno”, puntualizó.

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cehr