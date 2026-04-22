Acuerdan fijar en $28 litro de diésel... por una semana

El Gobierno federal y el sector gasolinero acordaron fijar el precio del litro del diésel en 28 pesos, con miras a reunirse nuevamente el próximo martes.

La tarde de ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a líderes empresariales de la comercialización del combustible en México; tras más de una hora de conversaciones, algunos empresarios del sector afirmaron que el acuerdo al que se llegó fue mantener el precio en 28 pesos “cerrados” el litro del diésel.

Esto significa que no se concretó una disminución por debajo de ese precio, como la Presidenta anunció en días anteriores que se buscaría, a fin de contener el incremento que el costo actual ha provocado en artículos de la canasta básica, debido a que el diésel es el principal combustible para el transporte de carga.

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En medio de un aguacero que cayó en el centro de la capital del país, varios de los empresarios evadieron dar declaraciones a la prensa e incluso optaron por salir corriendo bajo la lluvia, sin esperar a que sus escoltas o acompañantes los alcanzaran con un paraguas.

Sin detener el paso, Paul Karam, director general de Hidrosina, declaró que el precio contenido a 28 pesos se mantendrá “hasta que se compongan las cosas” y descartó que el Gobierno federal haya comprometido mayores apoyos; ante la pregunta expresa sobre si éste fue un acuerdo unánime, se abstuvo de aclararlo.

EL DATO: EL GOBIERNO de México y empresarios refrendaron el pasado 17 de abril el acuerdo para estabilizar el precio del diésel, con un costo tope de 28 pesos por litro.

Mauricio González, del grupo ABC, afirmó que decidieron respaldar a la mandataria federal para mantener el precio en 28 pesos y aseguró que “prácticamente todos” los asistentes estuvieron de acuerdo en ello.

Se prevé que la próxima semana sostengan un nuevo encuentro para ahondar en los trabajos rumbo a precios más favorables del combustible.

Hasta ahora, el único acuerdo firme es el de mantener el costo del litro de la gasolina a 24 pesos. A fin de garantizar su cumplimiento, y tras observar que algunos establecimientos no lo hacen, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) retomó la estrategia de colocar lonas de advertencia a los consumidores.