CFE celebra el 11º Torneo Nacional de Campo; impulsa la unidad, seguridad y excelencia.

El trabajo diario del personal operativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es fundamental para la seguridad, el bienestar nacional y la soberanía energética y como parte de las acciones para compartir mejores prácticas y elevar los estándares de seguridad y excelencia operativa, se llevó a cabo el 11º Torneo Nacional de Campo, un evento histórico en el que se unieron por primera vez los tres procesos operativos de la CFE: Generación, Transmisión y Distribución.

“Este torneo, más allá de definir a un equipo ganador, implica demostrar la preparación que exige el trabajo diario en campo. Por eso, cada maniobra de mantenimiento, de continuidad, de medición, de transmisión y de generación, tiene un valor enorme. En cada una se pone a prueba la destreza, sí, pero también la paciencia, el criterio, el trabajo en equipo y su alta responsabilidad. Y eso tiene un significado muy especial, porque el trabajo que ustedes realizan no es cualquier trabajo. Es un trabajo que sostiene la vida diaria del país”, dijo a las trabajadoras y a los trabajadores la Directora General de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor.

“Esto tiene sentido, cuando hablamos de una cobertura eléctrica nacional del 99.84%, o de casi 50 millones de servicios eléctricos atendidos de manera continua, confiable y eficiente… resultados que solo son posibles, gracias a todos ustedes. Porque detrás cada nueva central, de cada subestación, de cada llamada con un usuario, hay personas, -las mejores-, hay manos expertas, hay decisiones correctas tomadas a tiempo, hay mujeres y hombres comprometidos que saben que su labor importa e importa mucho”, señaló.

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Este torneo que representa una oportunidad para fortalecer a la empresa al compartir mejores prácticas y elevar sus estándares de seguridad, destreza técnica y colaboración, lo que garantiza el cumplimiento de la misión encomendada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y por la cabeza del sector energético, la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, de llevar el servicio eléctrico a todo México.

En su participación, el Gobernador Constitucional del estado de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, reconoció el trabajo de las trabajadoras y los trabajadores de la CFE, “Ustedes son quienes con su esfuerzo diario mantienen encendida la vida de México, ustedes que han estado bajo el sol, bajo la lluvia, en momentos difíciles, para que a México nunca le falte lo más básico, la energía”.

El Director de Operación, Francisco Javier Maldonado Ramos, destacó que el torneo es un reflejo de la gran fuerza de atención y servicio de la CFE a sus casi 50 millones de clientes y permite demostrar la capacidad técnica y humana de la empresa más importante de México.

El Subdirector de Distribución, Gustavo García Huirache resaltó la visión que impulsa la Directora General y destacó su empeño constante por engrandecer a la CFE basado en una convicción poderosa: la suma de los talentos de los 92 mil trabajadores y trabajadoras es la verdadera fuerza que permite a la CFE cumplir con su misión histórica, “México exige un sistema eléctrico moderno, fuerte y humano. La transformación energética y el bienestar de millones de hogares depende de nuestra capacidad para innovar y responder con prontitud y pasión”.

El Coordinador Sindical Peninsular, Lizandro Lizama Garma, en representación de Don Víctor Fuentes del Villar, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), dio la bienvenida a participantes, autoridades y asistentes en general y agradeció su presencia en este evento.

Su esfuerzo, habilidades y compromiso reflejan la excelencia del personal de la CFE en el suministro eléctrico del país.



🏆 🍾¡Felicidades a los ganadores del 11° Torneo Nacional de Campo 2026!



🏅Prueba de distribución:

Primer lugar - Centro Sur

Ulises Sánchez Luna

Ezequiel… pic.twitter.com/qSLFFNhGjG — CFEmx (@CFEmx) April 23, 2026

DISTRIBUCIÓN

El Torneo Nacional de Campo se organiza en varias áreas operativas que evalúan distintas competencias técnicas. En el área de Distribución se realizan actividades relacionadas con el mantenimiento y seguridad de las redes eléctricas incluyendo remplazos, sustituciones y acciones de rescate. En el Centro de Continuidad y Conexiones se llevan a cabo pruebas y trabajos enfocados en la operación de transformadores y líneas de baja tensión, así como maniobras correctivas y demostrativas. Del área Comercial se evalúan los procesos de atención al servicio eléctrico como la toma de lecturas, cortes y reconexiones. Finalmente, en Medición se revisan habilidades relacionadas con la instalación y verificación de equipos de medición en baja tensión.

GENERACIÓN

Tras su destacada participación en el noveno Torneo Nacional de Brigadas de Emergencia 2025, donde obtuvieron los tres primeros lugares por su pericia técnica y seguridad en la operación de la infraestructura nacional, se presentaron en el evento, para demostrar su compromiso con México, las Brigadas de Emergencia de la Central de Ciclo Combinado Tula, Central Termoeléctrica Carbón II y de la Central Termoeléctrica Puerto Libertad, con el apoyo de las brigadas de las centrales termoeléctricas Felipe Carrillo Puerto y Lerma. El personal de generación participó con la exhibición del uso y manejo de extintores, uso y manejo de mangueras presurizadas, así como rescate en altura.

TRANSMISIÓN

También participaron mujeres y hombres pertenecientes al proceso de Transmisión, la columna vertebral de la infraestructura eléctrica de la CFE. Se trata del personal que, con una entrega heroica, devolvieron la esperanza a México durante las crisis climáticas de 2025. Ellos son los rostros detrás de la recuperación en Pinotepa Nacional, Oaxaca, tras el embate del Huracán Erick; y los mismos que, con temple de acero, enfrentaron la emergencia por el Disturbio Tropical 90E en Veracruz. Cuando la naturaleza golpeó las líneas, ellos se alzaron para reconectar al país. En este encuentro realizaron la demostración del izaje de una estructura de emergencia con la ayuda de un vehículo todoterreno.

RESULTADOS

Las divisiones ganadoras de cada uno de los procesos se desglosan a continuación:

Distribución

1. Centro Sur

2. Peninsular

3. Baja California

Centro de Continuidad y Conexiones

1. Noroeste

2. Centro Oriente

3. Valle de México Sur

Medición

1. Centro Occidente

2. Norte

3. Sureste

Comercial

1. Norte

2. Centro Sur

3. Bajío

Participaron en el evento, entre otros: El Director de la Agencia de Energía del Gobierno del Estado de Yucatán, Pablo Gamboa Miner; el Secretario de Economía y Trabajo del Estado de Yucatán, Jorge Ermilo Barrera Novelo; la Directora de Administración de la CFE, Yesica Luna Espino; el Director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Juan Francisco Cuevas Villagómez; el Subdirector de Transmisión, Gilberto Valencia Félix, el Encargado Temporal de la Subdirección de Generación, Alejandro Ortíz Cervantes así como el Gerente Divisional de Distribución Peninsular, Héctor Raúl Aguilar Valenzuela.

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JVR