Industria química pide reforzar el T-MEC, clave para su competitividad

Representantes de la industria química de América del Norte hicieron un llamado a preservar el libre comercio sin aranceles y fortalecer la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) rumbo a su revisión en 2026, al advertir que constituye una prioridad estratégica en el sector químico.

“La prioridad debe centrarse en proteger la certidumbre que brinda el T-MEC y, al mismo tiempo, robustecer su implementación para elevar la competitividad global de Norteamérica”, señaló la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) mediante un comunicado.

Durante un diálogo trilateral realizado en Ottawa, representantes de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), la Asociación de la Industria Química de Canadá (CIAC, por sus siglas en inglés) y el Consejo Estadounidense de Química (ACC, por sus siglas en inglés) coincidieron en que el tratado debe mantener la certidumbre para las inversiones y reforzar su ejecución, más que abrir un proceso de renegociación, ya que resulta clave para la competitividad del sector.

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Asimismo, subrayaron que la industria química es un pilar de las cadenas de suministro de América del Norte y una pieza estratégica para actividades como la manufactura avanzada, la energía, el sector automotriz, aeroespacial y agrícola.

Aranceles impuestos por Estados Unidos (imagen ilustrativa) ı Foto: Reuters

En este sentido, plantearon como prioridad preservar un comercio libre de aranceles, fortalecer las reglas de origen y avanzar en la cooperación y convergencia regulatoria entre los tres países.

Por su parte, Miguel Benedetto, director general de la ANIQ, señaló que la revisión del T-MEC representa una oportunidad para reforzar los principios que han consolidado a la región como un bloque comercial dinámico, con una visión de largo plazo orientada a la integración.

De igual forma, Greg Moffatt, presidente y director ejecutivo de la CIAC, afirmó que el tratado ya funciona para el sector químico, por lo que los gobiernos deben enfocarse en su implementación y cumplimiento.

Además, el acuerdo no sólo facilita el acceso a mercados, sino que también permite alinear operaciones, inversiones y empleo en los tres países, además de enfrentar prácticas comerciales desleales, agregó Stewar Harris, director de asuntos globales del ACC.

Cabe destacar, que el encuentro forma parte de una serie de diálogos preparatorios rumbo a la revisión del tratado el próximo año, en los que la industria busca incidir en la construcción de un marco comercial más sólido, moderno y competitivo.

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ı Foto: Especial

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LMCT