CNA presenta demanda colectiva contra gaseras por daños de más de 13 mil mdp a los consumidores

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) interpuso una demanda colectiva contra 53 empresas gaseras, entre las que se encuentran Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas, y Gas Metropolitano, que durante más de 10 años acordaron manipular precios y repartirse a los consumidores, situación que derivó en un daño a los consumidores de más de 13 mil millones de pesos.

De acuerdo con el organismo, las empresas señaladas “se coludieron” durante más de 10 años en la Ciudad de México, Estado de México, y algunas localidades en Colima, Tamaulipas y Sinaloa, se espera que con la demanda se repare el daño a las personas afectadas, que las infractoras sean obligadas a otorgar descuentos de Gas LP a todos los consumidores de las zonas en cuestión, “lo que permitiría una verdadera reparación del daño causado a las familias”.

Un pipa repartidora de gas LP ı Foto: Cuartoscuro

“Como resultado de estas conductas ilegales, se cobraron sobreprecios que derivaron en un daño a los consumidores de más de 13 mil millones de pesos… Derivado de lo anterior, la CNA decidió presentar esta demanda colectiva para que además de las multas administrativas impuestas, los infractores reparen el daño causado a la sociedad”, añadió.

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La CNA destacó que el Gas LP es un bien que se usa en ocho de cada 10 hogares como combustible principal para la preparación de alimentos, de ahí que las afectaciones impactan en el gasto diario de millones de personas.

“Con esta acción, la Comisión reafirma su compromiso con una política de competencia que utilice todas sus herramientas para sancionar fuertemente a empresas que abusen de la población y que, a su vez, genere beneficios tangibles para las y los mexicanos”, puntualizó.

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MSL