Petroprecios remontan; Trump, “sin presiones”

PETROLEROS y mercantes en el estrecho de Ormuz en Khor Fakkan, Emiratos Árabes, el pasado 11 de marzo.

LOS COSTOS de las principales mezclas de petróleo tuvieron un incremento superior al 4.0 por ciento en su comparativa diaria, al mismo tiempo en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que no siente ninguna presión por terminar el conflicto bélico que mantiene contra Irán.

El Brent mostró un incremento de 4.1 dólares por barril (dpb) o 4.02 por ciento respecto al miércoles y cerró a las 16:00 horas en 106.01 dpb, mientras que la mezcla de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), aumentó 3.85 dpb o 4.41 por ciento para cotizar en 96.81 dpb en su cotización diaria, de acuerdo con Investing.com.

53.5 por ciento, aumento de la MME desde inicio de la guerra

Por su parte, la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) presentó ayer un alza de 2.81 dpb o 2.96 por ciento comparado con su cotización de este miércoles, para que el barril del petróleo mexicano cotizara en 97.46 dólares.

El incremento en los precios de los energéticos ocurre luego que el presidente Donald Trump comentara que no tiene presión alguna para culminar la guerra contra Irán.

“Les informo que posiblemente soy la persona con menos presión en esta posición. Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no. ¡El tiempo corre!”, escribió en su red social Truth Social.

Aseguró que las fuerzas bélicas, tanto marítimas como aéreas, así como su armamento antiaéreo y de radar, se encuentran diezmadas o destruidas, asegurando que el bloque que permanece en el estrecho de Ormuz por parte del ejército estadounidense “es hermético y sólido”.

En otro mensaje, refirió que dió la orden a la armada de Estados Unidos de abrir fuego y destruir cualquier embarcación, independiente de sus dimensiones, que coloque minas en el paso del estrecho de Ormuz, “no debe haber vacilación alguna. Además, nuestros dragaminas están despejando el Estrecho en este preciso momento. Por la presente, ordeno que continúe esta actividad, ¡pero a una intensidad tres veces mayor”.

Mientras que Irán, de acuerdo con medios nacionales, activó en el transcurso de ayer sus sistemas defensivos, que no operaban desde la entrada en vigor del cese al fuego concretado entre Teherán y Washington el 8 de abril, con Pakistán como mediador.