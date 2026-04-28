Grupo Posadas recupera ocupación tras violencia

TRAS LOS HECHOS de violencia que se observaron en Jalisco recientemente, el porcentaje de ocupación hotelera de Grupo Posadas disminuyó de manera importante, en alrededor de 40 por ciento en destinos como Guadalajara y Puerto Vallarta; sin embargo, actualmente ya se encuentra en niveles del 60 o 70 por ciento, aseguró Enrique Calderón, vicepresidente de Operaciones de la firma.

“Los destinos de ciudad no se afectaron casi nada. Hubo una afectación fuerte en Guadalajara, nos caímos de ocupaciones de 40 por ciento y lo mismo en Puerto Vallarta. Ahorita ya estamos en ocupaciones entre 60 y 70 por ciento”, explicó Enrique Calderón.

En entrevista con La Razón, el directivo señaló que desde 2025 el grupo comenzó a notar volatilidad por lo hechos de violencia, los cuales impactaron en conjunto con otros factores, como la fortaleza del peso frente al dólar, que a su vez tiene una relación directa con la industria hotelera.

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“También hemos visto que hubo algunas situaciones volátiles en el tema mediático, hubo violencia en Sinaloa y eso tuvo una consecuencia mucho más fuerte de la que esperábamos y afectó de manera muy diferente y pensamos que era un hecho aislado y sí, efectivamente es un hecho aislado, desafortunadamente tuvimos lo de El Mencho, que también generó otro efecto aislado, que también pues si lo juntas, pareciera como que se repite”, destacó.

El directivo reconoció que los viajeros internacionales que vienen a México sí enfrentan un impacto respecto a los precios de la turbosina, derivado del aumento en los petroprecios por la guerra entre Estados Unidos e Israel, contra Irán, porque son vuelos más largos, son vuelos más caros.