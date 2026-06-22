Alan Greenspan: ¿de qué murió el expresidente de la FED?

Considerado una de las figuras más prominentes de la economía contemporánea, Alan Greenspan, apodado “El Maestro” o “El Oráculo”, quien fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de 1987 a 2006, murió a los 100 años de edad.

La noticia fue confirmada por su esposa, la corresponsal de NBC News, Andrea Mitchell, quien dijo a los medios que Greenspan falleció en su residencia en Washington DC, el lunes 22 de junio de 2026.

Alan Greenspan, expresidente de la Fed. ı Foto: Reuters

Con el fallecimiento de Greenspan, figuras políticas se despiden de uno de los economistas más destacados de la historia reciente de Estados Unidos, quien estuvo presente en varios de los episodios más relevantes de la misma.

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¿De qué murió Alan Greenspan, expresidente de la FED?

Alan Greenspan murió a los 100 años de edad, por lo que, al momento de su fallecimiento, fue uno de los exfuncionarios más longevos de Estados Unidos.

De acuerdo con lo informado por su esposa, Greenspan falleció debido a complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson. No dio más detalles de cómo este padecimiento afectó la salud del economista o si estuvo hospitalizado.

Alan Greenspan, expresidente de la Fed, y su esposa, Andrea Mitchell. ı Foto: Reuters

No obstante, Andrea Mitchell, ahora viuda de Alan Greenspan, aseguró que el expresidente de la Fed “será recordado por su brillantez y su amabilidad”.

¿Quién fue y por qué es relevante Alan Greenspan?

Alan Greenspan, quien fue presidente de la Fed por más de 18 años, fue una de las figuras más relevantes en la historia reciente de Estados Unidos.

Greenspan fue presidente de la Fed desde el 11 de agosto de 1987 hasta el 31 de enero de 2006, es decir, por 18 años y cinco meses. Es el mandato más largo en la historia de la institución, solo por detrás de William McChesney Martin.

Alan Greenspan, expresidente de la Fed; detrás, el expresidente de Estados Unidos, George H. W. Bush. ı Foto: Reuters

Fue nominado originalmente por Ronald Reagan y ratificado sucesivamente por George H.W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.

Alan Greenspan fue apodado “El Maestro” o “El Oráculo” debido a su capacidad para manejar las crisis en la economía estadounidense sin frenar el crecimiento.

Durante su gestión, la Fed enfrentó y contuvo los efectos de crisis mayores, entre ellas:

El desplome de Wall Street en octubre de 1987 (el “Lunes Negro”), apenas semanas después de asumir el cargo

La crisis financiera asiática de 1997

Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001

El estallido de la burbuja “dot-com” a principios de los 2000

Alan Greenspan, expresidente de la Fed. ı Foto: Reuters

Se le recuerda por su célebre término “exuberancia irracional”, el cual usó para advertir que el mercado de valores podría estar peligrosamente sobrevalorado, con lo cual se anticipó por años a episodios como el estallido de la burbuja “dot-com”.

No obstante, Alan Greenspan no dejó la Fed sin estar exento de controversias, particularmente relacionadas con la crisis financiera global de 2008.

Muchos economistas y analistas lo culparon de mantener las tasas de interés artificialmente bajas durante demasiado tiempo a principios de los 2000 y de promover una desregulación agresiva en el mercado hipotecario.

Alan Greenspan, expresidente de la Fed. ı Foto: Reuters

Argumentan que esta política alimentó la burbuja de las hipotecas subprime que terminó por colapsar el sistema financiero mundial.

El propio Greenspan admitió posteriormente ante el Congreso de EU que había cometido un “error” al asumir que los mercados financieros podían autorregularse por completo.

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