Tiendas 3B avanza en el mercado; arrebata participación a Bodega Aurrera

En los últimos seis años, los hard discounters o establecimientos minoristas que ofrecen los precios más bajos posibles a los consumidores han ganado terreno a los soft discounters o negocios tradicionales, es decir, tan sólo en 2019, la cadena de Tiendas 3B tuvo una participación de mercado de 4.0 por ciento, mientras que Bodega Aurrera tenía el 71 por ciento; no obstante, en 2025, la primera subió a 14 por ciento y la segunda descendió a 63 por ciento, indicó un análisis de Bain & Company.

“Pasaron de tener 4.0 por ciento a tener 14 por ciento y uno de los principales jugadores de donde vemos que están tomando esta participación es de Bodega Aurrera, que pasó de tener 71 por ciento a tener 63 por ciento, Es donde, al menos en los números, es el que ha tomado el mayor golpe, por así decirlo, del crecimiento de 3B”, indicó Pablo Martín del Campo, socio de Bain México en Productos de Consumo.

El especialista destacó que el avance de Tiendas 3B se debe a que el formato de los hard discounters ha sido un disruptor del mercado: son establecimientos que tienen en promedio 800 a mil productos como máximo en cada local, el espacio es más reducido, no más de 500 metros cuadrados, “hay una alta penetración de marca propia… un poco disfrazada de algunas marcas, que asimilaba a las ya conocidas”.

Tiendas 3B ı Foto: Cuartoscuro

Además, los productos se encuentran exhibidos en pallets, “no son formatos tan arreglados”, pero tiene la intención de reducir costos, reducir personal que no tenga que estar acomodando la mercancía y entonces tener un costo mucho menor a otras cadenas.

En el caso de 3B, la clave ha sido comercializar productos más económicos, entre 20 y 25 por ciento más abajo que un producto de marca que se comercializa en un Walmart, por ejemplo, “si tú vas a buscar el mismo producto en Walmart, el mismo litro de leche al Walmart que al 3B, típicamente va a estar de 20 a 25 por ciento más barato en 3B”.

Destacó que el crecimiento de los hard discounters, además de la estrategia de negocio, también es un reflejo del cambio en los hábitos de consumo de las personas, ya que, al menos el 80 por ciento perciben un incremento en el precio de los productos de la canasta básica, y el 69 por ciento consideran que la inflación se mantendrá a la alza, entonces, el avance se da porque las personas “cada vez más dicen: ‘siento que todo está más caro, siento que me alcanza menos, necesito hacer más con mi dinero’, y qué es lo que están haciendo: buscando otro tipo de formatos y de productos”.

Tiendas 3B ı Foto: 3B

En 2019, los establecimientos hard discounters reportaban ventas por 303 mil millones de pesos, seis años después, ascendieron a 554 mil millones de pesos, y sólo 3B concentró el 25 por ciento del total. Y concentra una cuarta parte porque, cada año abre en promedio 15 por ciento de más tiendas y porque en cada sucursal vende alrededor de 15 por ciento más a tasa anual.

“Una cuarta parte de lo que está creciendo el mercado de discounters es por lo que está logrando 3B y lo está logrando a través de dos temas: está abriendo muchas tiendas, está abriendo más o menos una tienda al día y dentro de cada tienda que tiene, está vendiendo más”, puntualizó.

En 2019, Tiendas 3B tuvo ingresos anuales por 14 mil millones de pesos, el año pasado ascendieron a 78.5 mil millones de pesos, es decir, una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR, por sus siglas en inglés) de 33 por ciento, y se espera, que hacia 2030 sus ingresos se ubiquen en 176 mil millones de pesos, de acuerdo con Bain & Company.

Tiendas 3B ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT