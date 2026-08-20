Información del Inegi

Actividad económica crece 0.1% en julio

En julio, actividad económica del país crecerá 0.1%, impulsada por las actividades secundarias y tercerías; no obstante, tendría una desaceleración respecto de junio cuando el IGAE aumentó 0.2% a tasa mensual

Imagen temática sobre la actividad económica en México.
Imagen temática sobre la actividad económica en México. Foto: Pexels
Por:
Cuahutli R. Badillo

En julio, la actividad económica del país crecerá 0.1 por ciento, impulsada por las actividades secundarias y tercerías; no obstante, tendría una desaceleración respecto de junio cuando el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó 0.2 por ciento a tasa mensual, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), el cual permite contar con las previsiones sobre el desempeño de la economía nacional, el IGAE del séptimo mes del año habría crecido a tasa mensual 0.1 por ciento debido a que las actividades secundarias o industriales y las terciarias o de los servicios avanzaron 0.1 por ciento, respectivamente.

Mientras que, en la comparación anual, el IGAE habría mostrado un crecimiento de 2.7 por ciento respecto a julio de 2025, este incremento sería por un alza en las actividades de los servicios de 2.8 por ciento y por una expansión más moderada de la industria con sólo 1.8 por ciento.

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De acuerdo con el área de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex, en el segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto mostró una recuperación de 1.5 por ciento frente a la contracción en los primeros tres meses del año, y en ese sentido, la estimación del IOAE “sugiere” que el inicio del tercer trimestre la economía “habría mantenido un crecimiento moderado”, pero con “ligeras divergencias” entre sus componentes.

En particular, el sector terciario (servicios y comercios) seguirá mostrando una modesta fortaleza, mientras que las actividades del sector secundario (industriales y construcción) presentarán una recuperación más gradual, tras la debilidad registrada durante los primeros meses del año”.

Y el desempeño de la actividad económica de julio está respaldado por la aceleración de las terciarias y secundarias, pero el avance de 0.1 por ciento, respectivamente, es señal de que el ritmo del crecimiento será modesto, “con ello, la economía mantendría una trayectoria positiva al inicio del tercer trimestre, aunque todavía sin mostrar señales de una aceleración generalizada”.

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