Robo de unidades de carga baja 10% en México durante 2026: ANERPV

En lo que va de 2026, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) reportó una disminución de 10 por ciento en el robo de unidades de carga a nivel nacional. El organismo atribuyó este resultado a sus estrategias de prevención, monitoreo y coordinación con autoridades, mediante las cuales ha logrado recuperar entre 85 y 90 por ciento de los vehículos siniestrados.

“Junto con las estrategias de prevención y monitoreo, en la Asociación logramos recuperar entre 85 y 90 por ciento de las unidades robadas, no es magia, es trabajo compartido con la autoridad en materia de inteligencia e infraestructura, como es el caso del nuevo despliegue de cámaras del C4 carretero que se está instrumentando y con el que estamos trabajando de la mano con ellos para tener un esfuerzo de coordinación y recuperación”, indicó Luis Enrique Villatoro Martínez, presidente de la ANERPV.

De acuerdo con el representante empresarial, la reducción a nivel nacional se observó principalmente en el Estado de México y Puebla; sin embargo, el comportamiento delictivo se desplazó hacia otras entidades como Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz y Michoacán, en donde se observaron incrementos, pero no mayores a 3.0 por ciento.

En el marco del Encuentro ANERPV en la @SE_mx , la ANERPV y la @canacarmexico formalizaron un convenio de colaboración orientado a la prevención y el combate al robo al transporte.#SeguridadVehicular #Autotransporte #LogísticaSegura pic.twitter.com/yy6IVMtbiX — ANERPV MX OFICIAL (@anerpv_mx) August 20, 2026

Respecto a la recuperación de las unidades, destacó, que la estrategia tuvo apoyo de los sistemas de videovigilancia carretera, en particular el despliegue de cámaras del C4 carretero, así como de la coordinación que se mantuvo con la Guardia Nacional.

Villatoro Martínez sostuvo que gracias a las reuniones que se tienen con la Guardia Nacional, las empresas de rastreo y protección fueron invitadas para participar en los operativos “escalón”, estrategia, que se ha implementado con caravanas de unidades de carga y resguardo policial en las carreteras del país.

“Tenemos ya proyectos que se han estado trabajando en la zona de Lázaro Cárdenas y otro para desarrollar en la región de Lagos de Moreno, que es un punto principal de la operación del movimiento de mercancías, y vienen más”, acotó.

Por otra parte, la Secretaría de Economía entregó a la ANERPV el distintivo Hecho en México y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) firmó un convenio para compartir información, fortalecer tácticas conjuntas y contribuir a la disminución del robo de unidades y mercancías.

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MSL