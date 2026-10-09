Reporta el IMSS

Empleo, en máximo histórico

El IMSS reportó un récord de 22.9 millones de empleos formales hasta septiembre, con 128 mil 803 nuevas plazas mensuales y salario promedio diario de 666 pesos

Empleo, en máximo histórico
Empleo, en máximo histórico Foto: ilustrativa: Archivo Cuartoscuro
Por:
La Razón Online

Hasta septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró un máximo histórico de 22 millones 927 mil 276 puestos de trabajo, de los cuales 87.1 por ciento corresponden a empleos permanentes y 12.9 por ciento a empleos eventuales.

En este contexto, en el noveno mes del año fueron creados 128 mil 803 puestos de trabajo, un crecimiento de 0.6 por ciento a tasa mensual, mientras que en los últimos 12 meses se registró un alza de 355 mil 594 empleos formales, equivalente a una tasa anual de 1.6 por ciento.

El Instituto refirió que los sectores económicos que se beneficiaron con el incremento de empleos fueron el extractivo, transportes y comunicaciones, servicios sociales y comunales, entre otros.

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Por su parte, los estados que registraron un crecimiento superior a 5.0 por ciento anual fueron Baja California, Quintana Roo, Oaxaca y Tabasco.

Mientras que el salario base de cotización promedio de los trabajadores se ubicó en 666 pesos diarios.

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