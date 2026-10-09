Empleo, en máximo histórico

Hasta septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró un máximo histórico de 22 millones 927 mil 276 puestos de trabajo, de los cuales 87.1 por ciento corresponden a empleos permanentes y 12.9 por ciento a empleos eventuales.

En este contexto, en el noveno mes del año fueron creados 128 mil 803 puestos de trabajo, un crecimiento de 0.6 por ciento a tasa mensual, mientras que en los últimos 12 meses se registró un alza de 355 mil 594 empleos formales, equivalente a una tasa anual de 1.6 por ciento.

El Instituto refirió que los sectores económicos que se beneficiaron con el incremento de empleos fueron el extractivo, transportes y comunicaciones, servicios sociales y comunales, entre otros.

TE RECOMENDAMOS: Cumbre Mundial 2026 Turismo mundial le apuesta a innovación

Por su parte, los estados que registraron un crecimiento superior a 5.0 por ciento anual fueron Baja California, Quintana Roo, Oaxaca y Tabasco.

Mientras que el salario base de cotización promedio de los trabajadores se ubicó en 666 pesos diarios.