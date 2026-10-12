México debe importar más combustibles de Estados Unidos para reducir déficit: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, señaló que si México importara más mercancías, en especial petróleo y otros combustibles de Estados Unidos, se reduciría el déficit y se ampliaría el espacio de negociación en el proceso de revisión del T-MEC.

Esto, luego de que el Financial Times reportó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, a incrementar las compras de gas natural.

“Simplemente es vender nuestro petróleo a otros países y comprar de Estados Unidos. Mientras más compremos de Estados Unidos, vamos a bajar el déficit. Eso hay que buscar no nada más en el petróleo, sino en qué productos podemos comprar. En el proceso de negociación del T-MEC, mientras bajemos compras de insumos de Asia y compremos en Norteamérica, eso va a ampliar el espacio para la negociación para México”, indicó el representante empresarial en conferencia de prensa.

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El presidente del CCE, José Medina Mora Icaza, en conferencia de prensa el 12 de octubre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

CCE propone vender petróleo extraído y comprar a EU

Explicó que el CCE analiza cómo comprar más mercancías de Estados Unidos, y el combustible es una de ellas. Ejemplificó que México podría comprar crudo estadounidense para refinar, mientras que el que se extrae en territorio mexicano debería ser exportado a otros países, porque los centros de refinación en la República no son aptos para este tipo de petróleo. “Hay mercado para hacerlo, sería conveniente”, sostuvo.

“Podríamos exportar el petróleo que extraemos a otros países e importar de Estados Unidos, petróleo que necesitamos ¿Por qué? Porque para el presidente Trump la variable crítica se llama déficit. Entonces, todas las acciones que hagamos para disminuir el déficit nos van a ayudar”, agregó Mora Icaza.

Sobre los semiconductores, afirmó que se podría hacer algo similar ya que actualmente México le compra a Taiwán para ensamblar, se le agrega un bajo valor agregado y se exporta hacia Estados Unidos “de tal manera que eso nos pega en el déficit, el que se reconozca que esos componentes realmente los estamos importando de Estados Unidos, es una compra a Estados Unidos, nos ayuda en el déficit”, puntualizó.

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cehr