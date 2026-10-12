Robert E. Hall y Michael Woodford ganan Premio Nobel de Economía 2026

El Premio Nobel de Economía 2026 fue para los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford, “por los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica”, anunció este lunes la Real Academia de las Ciencias de Suecia.

Los galardonados “han desarrollado nuevos modelos macroeconómicos que han mejorado significativamente nuestra capacidad para aplicar políticas de estabilización eficaces” con la aplicación de medidas de política fiscal y monetaria que, aplicadas en el momento oportuno, pueden reducir los altibajos de la economía, es decir, las fases de recesión y de expansión.

Así, la investigación de estos dos economistas “nos ha dotado de mejores herramientas para gestionar las crisis económicas”, agregó la Real Academia de las Ciencias de Suecia en su fallo.

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Robert E. Hall y Michael Woodford sentaron las bases del paradigma neokeynesiano, en el que los modelos se construyen a partir de fundamentos microeconómicos, es decir, de abajo hacia arriba.

Los modelos keynesianos tradicionales se basaban en relaciones estadísticas e históricas entre variables macroeconómicas -como la inflación, la producción y el consumo- , mientras que los neokeynesianos lo hacen en fundamentos microeconómicos, es decir, en las decisiones que toman los individuos y las empresas, lo cual supone “un cambio de paradigma en la teoría de las políticas de estabilización”.

La hipótesis Robert E. Hall, que presentó sus resultados en un artículo en 1978, era que los cambios en el consumo no podían predecirse porque dependen de información nueva y, por lo tanto, impredecible, lo cual resultó clave para el desarrollo de la investigación moderna sobre el consumo.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford “for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.”#NobelPrize pic.twitter.com/2i7ktB1Q2b — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026

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FGR