Congestión vial cuesta 203 mil mdp al año en México; CDMX concentra 40% del impacto

La congestión vial en 44 ciudades del país tiene un costo de 203 mil 316 millones 128 mil 517 pesos al año; es decir, una persona pierde, en promedio, 5 mil 645 pesos y 111 horas anuales. Así, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Puebla-Tlaxcala concentran 65 por ciento del total estimado, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Valeria Moy, directora general del Imco, sostuvo que para reducir la congestión vial y mejorar los traslados de las personas es necesario que se invierta más en infraestructura y en transporte público, ya que los recursos que se destinan a este rubro no han sido suficientes para disminuir esta problemática.

“Las propuestas: la primera es la obvia, tenemos que mejorar la infraestructura de transporte público, o sea, hoy por hoy parece obvia y aunque sea obvia, creo que hay que decirla, porque a veces lo obvio se queda tan en lo evidente que nadie le sigue la pista. Y lo vemos con claridad, no se invierte lo suficiente en transporte público, pero lo que se ha invertido no ha sido lo suficiente para disminuir la congestión y las horas de tráfico”, indicó la directiva.

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🚗 El costo del tráfico en México alcanza los $81.7 mil millones anuales en Ciudad de México, pero el impacto de la congestión varía entre ciudades.



📊 De acuerdo con Costo del tráfico 2026 del IMCO y @datswhy_global, Ciudad de México registra el mayor costo total y por persona… pic.twitter.com/s0BHBYiZad — IMCO (@imcomx) October 20, 2026

De acuerdo con el informe Costo del tráfico: la factura invisible de la congestión, “el tráfico no cuesta lo mismo para todos”, ya que las personas usuarias que se movilizan en el transporte público pierden más tiempo y dinero que las que lo hacen en un vehículo particular.

Las personas que usan el transporte público pierden 140 horas anuales y hasta 7 mil 294 pesos, mientras que las que usan vehículos particulares solo pierden 94 horas y alrededor de 4 mil 811 pesos.

De forma desagregada, las ciudades que enfrentan los mayores costos de la congestión al año son la Ciudad de México con 81.7 mil millones de pesos; Monterrey, 18.9 mil millones de pesos; Guadalajara, 17.7 mil millones de pesos; Tijuana, 7.06 mil millones de pesos y Puebla-Tlaxcala, 6.9 mil millones de pesos.

Asimismo, en el costo per cápita al año, la Ciudad de México también se posicionó como una de las entidades con mayor pérdida monetaria con 10 mil 721 pesos, seguida de Puerto Vallarta, 9 mil 974 pesos; Guadalajara, 8 mil 727 pesos; Monterrey, 8 mil 421 pesos y Tijuana, 8 mil 013 pesos.

🚗 El tráfico en 44 zonas metropolitanas de México cuesta, en promedio, $5,645 y 111 horas al año por persona.



En el estudio Costo del tráfico 2026, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Dat’s Why analizaron los traslados de 32.5 millones de personas. El costo… pic.twitter.com/1WnoH3qdfV — IMCO (@imcomx) October 20, 2026

Si la comparación se hace por el tiempo que pierden las personas al año, la Ciudad de México se mantiene en el primer lugar con 211 horas; no obstante, Oaxaca siguió con 175 horas, esto a pesar de que el costo no se encuentra entre el top 5; Puerto Vallarta se ubicó en tercera posición con 171 horas; Pachuca, 164 horas y Acapulco, 162 horas.

El Imco propuso que, además de la inversión en el país, se debe incentivar el uso del transporte público, enfocar presupuesto y subsidios a donde viajan más personas e implementar programas piloto de cobro por congestión en zonas y horarios de alta saturación.

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MSL