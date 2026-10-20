Citi México ve nuevas oportunidades con bancos tras separación de Banamex

La filial mexicana de Citigroup busca expandir su negocio con otros bancos después de que su separación de Banamex le otorgara mayor libertad para prestar servicios a instituciones financieras, dijo el martes a la agencia de noticias Reuters Luis Brossier, consejero delegado de Citi México.

Citi separó Banamex de su negocio de banca institucional en 2024, como parte de un plan más amplio para deshacerse de su participación en el banco minorista, lo que pretende hacer por completo a través de una oferta pública inicial prevista para 2027.

Brossier afirmó que la separación ha permitido a Citi México operar de manera más similar al negocio corporativo de Citi en mercados como Brasil, donde la banca de inversión, los mercados y los servicios transaccionales han impulsado el crecimiento.

“Es que los clientes ya los teníamos porque al final el negocio corporativo nos lo trajimos de Banamex”, dijo Brossier en una entrevista en São Paulo. “La oportunidad ahora radica en cómo podemos ofrecer más a esos mismos clientes”.

Logo de Citibank en imagen de archivo ı Foto: Reuters

Según explicó, una vía de crecimiento consiste en ofrecer servicios a otros bancos, un negocio que Citi no pudo desarrollar de forma agresiva mientras fue propietaria de Banamex.

“Citi en el mundo tiende a ser un banco de bancos”, dijo Brossier, haciendo referencia a la presencia internacional y la infraestructura financiera de la entidad.

Este cambio ya está dando resultados, añadió Brossier, y Banamex está a punto de convertirse en un cliente importante.

Recientemente, Citi lideró la emisión adicional de bonos de nivel uno de Banamex, la primera venta de deuda de alto riesgo del banco minorista en su proceso de consolidación de un balance independiente tras su separación de Citi. Citi también participará en la eventual salida a bolsa de Banamex.

Brossier también hizo referencia a su relación comercial con BBVA en México, afirmando que Citi ha gestionado emisiones de bonos para el banco, un trabajo que, según él, habría sido improbable cuando Banamex todavía formaba parte de Citi.

Citi también ve oportunidades para expandir su segmento de banca comercial, que presta servicios a empresas medianas, así como su división de banca privada.

Según explicó, la estrategia refleja el enfoque de Citi en Brasil, donde la banca comercial incorpora a empresas de rápido crecimiento a su red con el objetivo de convertirlas en clientes institucionales de mayor envergadura.

“Se trata de captación de clientes”, dijo Brossier refiriéndose a la banca comercial en México. “El resto del negocio, sin duda, es cómo hacemos más para los mismos clientes que ya tenemos”.

Luis Brossier como su máximo responsable de Citi en México ı Foto: Especial

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LMCT