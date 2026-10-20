Dólar HOY 20 de octubre: ¿Cómo abrió frente al peso mexicano este martes?

El peso mexicano cerró el viernes su sexta semana consecutiva de pérdidas y, ayer, abrió la semana con una modesta apreciación frente al dólar. Pero, ¿cómo abrió el peso mexicano este martes? ¿Se vislumbra una recuperación o se acentuará la caída?

De acuerdo con datos de la plataforma Investing.com, los mercados registran un valor de apertura del dólar en alrededor de 18.4840 pesos mexicanos, con un máximo de 18.4988 y un mínimo de 18.3748.

Fotografía ilustrativa de un dólar estadounidense. ı Foto: Reuters

Esto representa una depreciación de 0.31 por ciento por ciento frente al cierre del lunes, de 18.4261 pesos por dólar, si bien un panorama más completo de la relación dólar - peso será dado a conocer por la tarde, cuando se informe el valor del cierre.

Mientras que, de acuerdo con la plataforma Dolario, el valor del dólar a la venta en bancos está entre 16.40 y 17.86, siendo Banamex el que ofrece el mejor beneficio, al entregar 17.86 pesos por dólar.

Tipo de cambio por Dolario.mx

¿Qué factores presionan el precio del dólar HOY martes 20 de octubre?

El principal factor que ha presionado el valor del peso mexicano frente al dólar en semanas recientes es la expectativa de cambios en el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos.

Desde que la Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas en septiembre, ha habido incertidumbre en torno a si un movimiento similar del Banco de México reduzca el diferencial entre las tasas de interés.

Lo anterior podría restar atractivo a las inversiones mexicanas y, en consecuencia, debilitar la moneda nacional.

Por otro lado, esta ha sido una semana ocupada en torno a la publicación de indicadores económicos, los cuales permiten observar la salud financiera de los países, situación que, a su vez, contribuye a la estabilidad de la moneda nacional.

Preocupa caída en índice de mercado inmobiliario en EU

Ayer, en Estados Unidos se publicó el índice del mercado inmobiliario de NAHB, el cual cayó a 29 puntos desde los 32 registrados en septiembre, lo cual representa su nivel más bajo desde junio de 2012.

Los resultados significan que el mercado inmobiliario estadounidense se encuentra en una contracción severa y que la gran mayoría de los desarrolladores inmobiliarios están experimentando condiciones de negocio muy difíciles. Lo anterior podría ser indicador de una situación económica adversa y de una posible recesión en el sector.

Para este martes, se espera la publicación de los datos de permisos de construcción e inicios de vivienda en Estados Unidos, que complementan los resultados de ayer.

Mientras que, en México, el indicador más relevante se publicará el jueves, cuando se dé a conocer el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de la primera mitad de octubre, junto con la tasa de desocupación de septiembre.

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