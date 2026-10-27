Biosoluciones, apuesta para acelerar el PIB

El Plan México, estrategia insignia de política industrial del Gobierno federal, tiene la oportunidad de acelerar e impulsar el Producto Interno Bruto (PIB) si se apuesta por las biosoluciones en sectores estratégicos, sostuvo Vanessa Vega Saenz, embajadora de Dinamarca en México.

“La estrategia de crecimiento económico del país se centra, entre otros aspectos, en fortalecer la capacidad industrial, la seguridad alimentaria y energética, y en aumentar la competitividad y la innovación; áreas en las que las biosoluciones aportan una contribución directa y transversal”, agregó durante su participación en la Conferencia de la Alianza Global para la Bioeconomía (GBA, por sus siglas en inglés) que se celebró en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey.

La embajadora dijo que las biosoluciones son un motor de crecimiento económico por sí solas, y se espera que en los próximos años impulsen el PIB de Dinamarca, y México también tiene una oportunidad similar.

Además, el país tiene una de las biodiversidades más importantes del mundo, y ahí es el momento en donde empiezan las biosoluciones, porque éstas pueden ayudar a proteger el ecosistema al reducir el uso de fertilizantes y mejorar la salud del suelo. “La semana pasada tuve el placer de ser anfitrión del lanzamiento del estudio Value of BioSolutions. Es un estudio encargado por la empresa danesa Novo Nordisk, que como algunos sabrán, es líder mundial en biosoluciones, y el informe señala el mismo potencial económico para las biosoluciones en México”, indicó.

Ante el crecimiento de la población, la escasez de recursos y el cambio climático, las biosoluciones son prioridades y la respuesta para enfrentar esos retos actuales, y en ese sentido, dijo que Dinamarca tiene “ecosistema sólido” de este tipo de recursos, pero enfatizó que la fortaleza se encuentra en que el modelo tiene como base las alianzas público-privadas, “es parte de nuestro ADN, se basa en la apertura y a confianza”.

El sector público proporciona los objetivos a largo plazo y las condiciones regulatorias de estabilidad, el sector privado y la academia desarrollan la innovación, las soluciones y las inversiones necesarias para alcanzar los propósitos.