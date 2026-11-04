Ebrard prevé posibles adiciones al T-MEC, pero no habrá cambios en aranceles

Tras los resultados electorales estadounidenses, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo que los aranceles son decisiones del presidente Donald Trump y es poco probable que cambien; no obstante, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, podría tener alguna adición debido a la revisión que se mantiene.

“¿Qué pasa con el nuevo equilibrio político? Bueno, primero es muy pronto para decirlo porque todavía no termina ni el cómputo. Sabemos los números generales, pero todavía es muy pronto, pero yo te diría para guía de interpretación. Las facultades sobre aranceles corresponden o las tiene en buena medida el presidente, o sea, eso no cambia. Sobre el tratado, es diferente si hacemos cambios al tratado. Hoy en día puede ser que por la revisión hagamos alguna adición, pero ciertamente hasta el día de hoy ese no ha sido el caso”, sostuvo tras la inauguración de InnovaFest Mérida.

Banderas de México, Canadá y Estados Unidos, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: AP

México espera cuarta ronda de negociaciones del T-MEC

El funcionario resaltó que, pese a los cambios electorales, el tratado comercial “ya no está en tela de juicio” porque en junio se extendió por 10 años con revisiones anuales, y aunque la negociación de 2026 aún no concluye, se han realizado tres rondas bilateral con Estados Unidos y se está a la espera de la cuarta, pero se aplazó para después de las elecciones intermedias que se celebraron el pasado 3 de noviembre.

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Respecto a los aranceles, dijo que el 80 por ciento de lo que México exporta no paga un arancel, “esto no lo tiene ningún otro país. La razón, yo diría, en primer lugar, hay una conducción adecuada, nuestra Presidenta ha hecho una buena relación con el presidente Trump, lo que ya sabemos, ha hablado más de 20 veces con él, que no es fácil. Y me la paso yendo a Estados Unidos cada semana para convencerlos, persuadirlos, y sobre todo porque hay una integración muy fuerte entre los dos países”.

Sostuvo que la integración comercial con Estados Unidos ha sido “la defensa más grande” de México para pedir la eliminación de los aranceles, porque lo único que ocasionaron fue afectar a empresas estadounidenses.

“Les decía en una reunión, a ver, tú le pusiste un arancel a los vehículos, ¿has visto una marca Martínez, Martínez Cars, Rodríguez Trucks, Díaz, GoKarts, ¿cómo se llaman? General Motors, Stellantis, son tuyas, y lo que estás haciendo al ponerle un arancel es que le estás pegando tus propias empresas”, puntualizó.

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cehr