Centros de datos en Texas enfrentan futuro incierto tras victoria demócrata

El pujante sector de los centros de datos de Texas se ha visto sumido en la incertidumbre tras el compromiso de la gobernadora electa, Gina Hinojosa, de tomar medidas drásticas contra el rápido crecimiento de los proyectos de centros de servidores.

Hinojosa, que desbancó al republicano Greg Abbott en una dramática sorpresa el martes, insistió en ese mensaje durante las últimas semanas de su campaña, pidiendo una moratoria en todo el estado y prometiendo, días antes de las elecciones, “detener la invasión de los centros de datos”.

Gracias a un abundante suministro energético, unos terrenos relativamente baratos y una política favorable a las empresas, Texas se ha convertido en los últimos años en una de las regiones más atractivas para el desarrollo de centros de datos.

Grandes empresas tecnológicas, como Meta, Google y Microsoft, han anunciado importantes proyectos de centros de datos en el estado durante los dos últimos años.

Un cartel de campaña de la gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa ı Foto: Reuters

Sin embargo, la creciente oposición de las comunidades rurales y el aumento de las solicitudes para conectarse a la red eléctrica estatal habían llevado incluso al gobernador republicano, Abbott, a ordenar una pausa en la concesión de permisos para centros de datos a principios de este año.

Antes de las elecciones, Hinojosa afirmó que llevaría la ofensiva contra los centros de datos un paso más allá, prohibiendo todas las autorizaciones de centros de datos hasta que la Asamblea Legislativa del estado apruebe leyes “para proteger a los tejanos, de modo que estos tengan voz y voto a la hora de decidir si los centros de datos llegan a nuestra comunidad y de qué manera”.

El 3 de agosto, Abbott se convirtió en uno de los primeros gobernadores republicanos de Estados Unidos en detener la conexión de nuevos centros de datos a la red eléctrica estatal. También ordenó una auditoría exhaustiva de los proyectos, centrada en la demanda energética, el impacto medioambiental y las desgravaciones fiscales concedidas a los promotores.

Esta medida supuso un cambio radical en la postura de Abbott respecto a los centros de datos, a los que había apoyado apenas unos meses antes.

Importante



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A partir de enero de 2027, el 98.03% de las importaciones de equipo de cómputo desde México llegará a… — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) November 4, 2026

Cuando Texas detuvo la conexión de los centros de datos a su red eléctrica, el operador estatal de la red, ERCOT, afirmó que estaba gestionando proyectos de centros de datos por más de 400 gigavatios —lo que equivale aproximadamente a la energía necesaria para abastecer a todo el sur de Estados Unidos— que solicitaban conectarse a la red.

El cambio de postura de Abbott también puso en peligro proyectos de centros de datos por valor de decenas de miles de millones de dólares previstos en Texas y suscitó dudas sobre si se devolverían los cientos de millones en depósitos de red pagados por los centros de datos que solicitaban la conexión a la red.

Desde que ordenó la auditoría, Abbott también ha tomado medidas para sancionar con carácter retroactivo las infracciones relacionadas con el consumo de agua de los centros de datos y ha prohibido temporalmente que el estado expida permisos de calidad del aire para dichos proyectos.

Abbott, sin embargo, no decretó una moratoria formal sobre los centros de datos, algo que Hinojosa se ha comprometido a hacer. Algunas medidas de Abbott también tenían una fecha de vencimiento a corto plazo, como la prohibición de los permisos de emisión atmosférica y la auditoría, cuya conclusión estaba prevista para finales de 2026.

Texas' red-hot data center industry has been plunged into uncertainty by governor-elect Gina Hinojosa's pledge to crack down on the rapid growth of server-warehouse projects.



With plenty of energy supplies, relatively cheap land and a pro-business environment, Texas has become… pic.twitter.com/xdnoCUgely — Reuters (@Reuters) November 4, 2026

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