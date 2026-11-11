Hokchi invertirá más de 60 mdd en exploración frente a Veracruz

Hokchi Energy anunció una inversión superior a 60 millones de dólares para perforar dos pozos exploratorios frente a la costa de Coatzacoalcos, Veracruz. La empresa prevé iniciar los trabajos en el primero de ellos, Woolis-1EXP, durante la tercera semana de noviembre.

Para la campaña, la petrolera contrató a Fontis Energy. La plataforma de perforación Oberon ya se encuentra en el sitio, donde se realizan los preparativos para intervenir el primero de los dos prospectos, identificados mediante el análisis de información sísmica.

Hokchi estima que los recursos petroleros de Woolis y Tojol podrían superar los 100 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Con la perforación, la empresa busca determinar las características de los yacimientos y sus fluidos, así como cuantificar los recursos que encuentre mediante registros de pozo, toma de muestras y mediciones de presión.

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Los dos pozos se ubican en la misma área contractual donde la compañía confirmó el campo petrolero Xaxamani, que cuenta con reservas certificadas 3P —probadas, probables y posibles— por más de 130 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Su plan de desarrollo está en ejecución.

La empresa señaló que, si los resultados de la exploración son favorables, podría ampliar el desarrollo previsto en el área y realizar inversiones adicionales. Actualmente, Hokchi produce cerca de 20 mil barriles diarios de crudo y más de 7 millones de pies cúbicos de gas al día en su campo marino frente a Paraíso, Tabasco.

ONU confirma límites marítimos de México en zona de interés petrolero

| Por Elizabeth Hernández

En otras noticias, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó los límites exteriores de la plataforma continental extendida del país en el Polígono Oriental del Golfo de México, una determinación que otorga certeza jurídica a México sobre la zona submarina donde ejerce derechos exclusivos para explorar y explotar recursos naturales.

El reconocimiento se produjo después de que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) aceptó la propuesta mexicana y emitió sus recomendaciones, cuyo resumen publicó el 10 de noviembre la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar del organismo internacional.

A partir de esa resolución técnica, la delimitación adquiere carácter “definitivo y obligatorio”, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Con esta definición, México fortalece el sustento jurídico de sus derechos soberanos sobre los recursos naturales del suelo y subsuelo marinos en esa región. La Cancillería precisó que los límites reconocidos respetan los acuerdos de delimitación marítima que el gobierno mexicano negoció previamente con Estados Unidos y Cuba.

El reconocimiento de la ONU culmina un procedimiento diplomático y técnico de casi 15 años que comenzó el 19 de diciembre de 2011, cuando México presentó su solicitud para extender los límites de su plataforma continental en el Polígono Oriental del Golfo, una región submarina situada más allá de las 200 millas náuticas de las costas de los tres países.

La importancia económica de esta delimitación radica en los derechos que México ejerce sobre los recursos naturales del lecho y subsuelo marinos, entre ellos los hidrocarburos y minerales. La decisión establece el sustento jurídico para el aprovechamiento de los recursos comprendidos en los límites reconocidos.

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cehr