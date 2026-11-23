El Producto Interno Bruto (PIB) cerrará 2026 con un crecimiento de 1.7 por ciento y se acelerará hasta 2.2 por ciento en 2027, lo que representa una estimación más favorable frente a las proyecciones de meses anteriores, estimó UBS Asesores México.

Este incremento fue debido al desempeño de las exportaciones, la inversión y el consumo privado, señaló Gabriela Soni, directora de Estrategia de Inversión.

“Nuestra expectativa es de 1.7 por ciento para el PIB al cierre de este año y de 2.2 por ciento para el cierre del año que viene. Es una mejor perspectiva de lo que veíamos hace apenas algunos meses y diría que es explicada por tres grandes factores”, indicó.

La analista destacó que el dinamismo de la economía mexicana está impulsado en primer lugar por las exportaciones, ya que tuvieron un crecimiento de 30 por ciento en los primeros nueve meses del año, una tasa de crecimiento que sólo se vio en los primeros años tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Agregó que pese a que las exportaciones de tecnología tienen un bajo valor agregado porque la mayoría de componentes se importan, aquí se ensamblan y después se colocan en el mercado externo, en 12 meses que se han realizado este tipo de ventas la suma en valor alcanza los 160 mil millones de dólares, “que, aunque sea poco el valor agregado suma por ser ya una escala tan grande. Ese es uno de los motores que va a seguir apoyando a la economía el próximo año”

En segundo lugar, la recuperación que ha tenido la inversión, principalmente del sector público, luego de que en 2025 estuviera ausente; además, ya se reflejan avances en el ámbito privado, en específico en la construcción y la compra de maquinaria y equipo.

Y, en tercer lugar, aunque el consumo ha sido el motor con mayor rezago, se anticipa que para el próximo año tenga un mejor comportamiento, dado que será impulsado por el gasto público debido a las elecciones, los incrementos al salario mínimo y tras la depreciación cambiaria, el poder adquisitivo de las remesas medido en pesos tendrá un alza.

“La pregunta principal es si esta recuperación cíclica que se está viendo, estas mejores condiciones para el crecimiento, realmente se van a ver traducidas en un crecimiento sostenido. Ahí está el reto, aprovechar estas mejores condiciones para que sea un crecimiento más elevado en los próximos años; es decir, sentar esas bases más amplias porque hasta el momento lo que vemos es una recuperación, pero que llamaríamos moderada al 2.2 por ciento, no es tampoco un crecimiento extraordinario”, puntualizó Soni.

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cehr