Bancos rechazan sanción de la Cofece sobre manipulación del mercado de bonos

Instituciones bancarias en México involucradas en el caso de manipulación del mercado de bonos rechazaron la sanción que interpuso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por hasta 35 millones de pesos.

Por un lado, BBVA México expuso que tienen una interpretación diferente a la que la Cofece, aunque la respetan. Dijo que cooperó con el órgano regulador para sustentar sus investigaciones y análisis.

"BBVA México considera que la libre competencia constituye uno de los principios esenciales del buen funcionamiento del mercado. Esto debe resultar siempre en beneficio del desarrollo, el progreso y el bienestar de la sociedad, principalmente de nuestros clientes, empleados y accionistas" expuso.

Esta mañana, la Comisión acreditó, en el expediente IO-006-2016, que siete bancos y 11 traders establecieron 142 acuerdos contrarios a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

Lo anterior con el fin de manipular precios, establecer la obligación de no comercializar y/o no adquirir ciertos valores gubernamentales en transacciones específicas (no acuerdos generales).

más sobre el tema Cofece impone multa por más de 35 mdp a bancos por manipular mercado de bonos

SANTANDER VA A TRIBUNALES

Santander, por su parte, mencionó que no acepta las imputaciones hechas por la Cofece, por lo que habrá de recurrir a los tribunales federales a fin de combatir legalmente esta determinación, ya que no participó en prácticas monopólicas absolutas, ni obtuvo beneficio alguno.

"La multa señalada por Cofece para Santander México demuestra la falta de materialidad de las acusaciones y de los hallazgos encontrados en la investigación, así como la desinformación por parte de algunos actores que especularon con multas multimillonarias a las instituciones investigadas", aseveró.

Recordó que ya fue investigado por presuntas prácticas de manipulación de mercado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no habiéndose determinado ninguna sanción; por el mismo tema, la institución enfrentó seis Class Actions en Estados Unidos, mismas que fueron desestimadas.