BBVA México: Sin inversión, ningún plan de reactivación económica hará crecer al país

En México no se dará una recuperación sostenida de la economía sino se generan las condiciones necesarias para atraer inversión. Sin esta, no hay plan que resulte a una tasa de crecimiento más elevada, señaló Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México.

El analista habló sobre el plan de reactivación económica que presentó el lunes pasado Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, el cual integra cuatro ejes a trabajar, de acuerdo con la funcionaria, son mercado interno, empleo y empresa; fomento y facilitación de la inversión; comercio internacional; y regionalización de sectores.

Para el experto de BBVA México primero se debe generar un clima favorable para la atracción de inversiones, la cual ha disminuido en casi 25 por ciento desde 2018, cuando se canceló el aeropuerto de Texcoco por la actual administración.

“Hemos visto instancias de que el Gobierno mexicano manda señales de que los contratos no se van a respetar. Si no se corrige, si no hay plan para reactivar la inversión, no habrá plan que resulte de una tasa de crecimiento más elevada”, manifestó Carlos Serrano.

Recordó los casos de la cervecera de Constellation Brands, la cual fue suspendida tras una consulta popular; y el freno a las energías renovables por parte de las autoridades correspondientes.

SIN ÓRGANOS AUTÓNOMOS SE ALEJA LA INVERSIÓN

En este sentido, también mencionó la intención de desaparecer los órganos autónomos. Dijo que es prioridad para los inversionistas saber que hay un regulador independiente al Gobierno que puede mediar un mercado, principalmente en aquellos donde participan empresas del Estado.

El economista en jefe de BBVA México calificó como “absurdo” decir que estos órganos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), deben desaparecer, porque debilitan al Estado.

“El Estado no es el Gobierno federal ni es el poder Ejecutivo. El Estado es algo más amplio y los órganos autónomos lo fortalecen. En sectores donde hay jugadores gubernamentales es esencial que se perciba que hay un jugador imparcial”, expresó.

Alertó que en caso de seguir con esta propuesta, que fue impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se alejaran inversiones en sectores como el de energía, telecomunicaciones, etc.