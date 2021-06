Canadá destinará 27 mdd en la aplicación de la reforma laboral en México

Canadá ha extendido su apoyo, cooperación y amistad a México para impulsar la reforma, por lo que destinará 27 millones de dólares canadienses durante cuatro años para promover la reforma laboral en el país, anunció Graeme C. Clark, embajador de Canadá en México.

Durante su participación en el tercer Foro Laboral de Index 2021, el diplomático aseguró que Canadá confía en que el compromiso del Gobierno mexicano con la reforma laboral pueda generar cambios concretos en las prácticas de los trabajadores, aunque reconoció que hay un desafío en cambiar prácticas que pueden parecer normales.

“Canadá dedicará 27 millones de dólares canadienses durante cuatro años para promover la reforma laboral en México, así como la implementación de las disposiciones laborales del T-MEC”, dijo.

Detalló que 20 millones de dólares canadienses se destinarán a proyectos de desarrollo de capacidad de asistencia técnica e incluso a nivel estatal, también se apoyará a los trabajadores mexicanos en la promoción de sindicatos democráticos que protejan los derechos laborales.

“Canadá cree que estos proyectos pueden eliminar barreras y facilitar el surgimiento de nuevas prácticas basadas en las leyes de México”, abundó.

El embajador Graeme C. Clark manifestó que, aunque tiene problemas con Estados Unidos en materia de lácteos y madera, prefiere ver una América del Norte con reglas claras y en donde predomine el diálogo constructivo.

“Vamos a tener momentos un poco complicados, un poco difíciles, pero tengo mucha confianza, mi mensaje es de confianza en el futuro, en las posibilidades de la integración de los tres países, confianza en el diálogo político y entre los empresarios y sindicatos de América del Norte para ir adelante y seguir”, argumentó.

MESAS DE TRABAJO ENTRE CANADÁ Y MÉXICO

En este sentido, el embajador de México en Canadá, José Gómez Camacho, adelantó que se preparan mesas de trabajo entre el Canciller Marcelo Ebrad, y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, con sus contrapartes canadienses para atender problemáticas concretas de inversión que requieran ser atendidos, para evitar llegar al mecanismos de resolución de controversias.

“Lo primero que tenemos que hacer, además de informar, educar, capacitar, es desmitificar el tema de las controversias. Entender que las controversias son normales, son parte de una normalidad comercial y tienen mecanismos para resolverse. Sí, hay posibilidad de que se mal utilicen estos mecanismos, también; pueden haber agendas proteccionistas sin ninguna duda, ”.

Por otro lado, expuso que la base de competitividad de México no puede ser “sobre los hombros de trabajadores mal pagados o mal protegidos. No podemos aspirar a ser competitivos sobre la base de mano de obra barata. Esa no es la aspiración que tenemos como país”.

Dijo que al ser México una nación emergente, la competitividad tiene que estar basada en la productividad, misma que debe tener como base a los trabajadores bien pagados, bien capacitados y protegidos. “Eso es lo que nos va a llevar hacia el futuro”.