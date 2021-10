CCE, a favor de la sociedad en reforma eléctrica; "nosotros no tenemos una visión clasista"

El sector privado mexicano aseguró que está a favor de la sociedad respecto a los impactos que podría generar la reforma eléctrica, porque “no tenemos esa visión clasista , en donde dividimos a las personas de acuerdo a clase u orientación social”.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, comentó que el empresariado no puede tener como objetivo exclusivo crear valor económico para sus accionistas, sino que tiene que ser una orientación de orden social.

Recordó los comentarios del Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que el Congreso debe definir si están a favor de las empresas e intereses privados o de lado de la sociedad a la hora de discutir su propuesta de reforma eléctrica con la que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Ayer oía yo al Presidente hablando otra vez de si queremos estar con los ricos y con las empresas o realmente con el pueblo. Claro que nosotros estamos con la sociedad, claro que estamos nosotros con los mejores intereses de la sociedad, claro que nosotros no tenemos esa visión clasista, en donde dividimos a las personas de acuerdo a clase u orientación social”, afirmó.

El líder del CCE sostuvo que es necesario tener una bandera de orden social y promoverla, porque si no lo hacen ante la opinión pública de que este es su principio y visión siempre serán atacados.

Por su parte, Ángel García Lascurain-Valero, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), precisó que no puede haber un crecimiento inclusivo sin crecimiento económico, y éste no puede existir si no hay inversión con un enfoque de impacto social efectivo.

