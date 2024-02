¿Cómo proteger tu smartphone de los ciberataques?

En México, según el Inegi en una encuesta de 2023 el 94.9 por ciento de la población cuenta con un equipo celular, los usuarios utilizan el teléfono móvil para casi todo, sin embargo, especialistas en informática aseguran que la seguridad móvil no suele ser la misma de la que se dispone en un ordenador, y hoy La Razón te comparte algunas herramientas para proteger tu móvil de ciberataques.

Y aunque la mayoría de los usuarios no utilizan ningún tipo de bloqueo ya que suelen afirmar que es “porque no tengo nada que esconder”. En realidad, tomar medidas de seguridad sirve porque si te roban el teléfono puedes perder desde datos bancarios, archivos, fotos, números de teléfono y todos los datos que allí tengas almacenados. Incluso podrían saber tu dirección y entrar a robar en tu casa.

En México en los últimos años los ciberataques han aumentado. Foto: Freepick

¿Cómo proteger tu celular de los ciberataques?

Aquí algunos consejos de lo que puedes hacer para proteger tu celular.

Usa huella dactilar antes que contraseña, y si no, que ésta sea muy larga y personal; en caso de que tu dispositivo tenga la opción de bloquear y desbloquear con un sistema de identificación biométrico como la huella dactilar, utilízala.

Cifrado de los datos: Escudo infalible para burlarte de los ciberdelincuentes; hacer uso de las capacidades nativas de cifrado del dispositivo móvil te ayudará a cifrar toda tu información almacenada en el dispositivo. De esta manera evitarás que en caso de robo o pérdida, un tercero no autorizado pueda acceder a ella.

Aplazar actualizaciones: Eso que tanto hacemos y deberíamos evitar; es importante que realices las actualizaciones de tu sistema y aplicaciones cuando éstas te lo piden. De esta manera tendrás un mayor nivel de seguridad cada vez que utilices el dispositivo o entres en una de estas aplicaciones.

Para tener mayor protección en los ciberataques, es mejor utilizar huella para desbloquear tus aplicaciones. Foto: Freepick

No aceptes ninguna relación de confianza a través de USB. Recuerda aquello de no hablar con extraños que te decían de niño; tampoco es recomendable conectar el dispositivo a puertos USB desconocidos.

Tenemos tendencia a tenerlo todo activado, aunque no lo utilicemos, ¿por qué? ¿No estás utilizando el Wi-Fi? Desactívalo. ¿El bluetooth? Desactívalo. ¿Servicios de localización? Desactívalo… Y así con todo aquello que no estés utilizando en todo momento o que no utilices nunca. Deshabilitar todos los interfaces de comunicaciones inalámbricas del dispositivo evitará que terceros puedan hackearte y acceder a tu información.

Una medida de seguridad extra es que sepas que las redes Wi-Fi públicas abiertas, aquello que todos buscamos fuera de casa. ¡Muy mala idea!; intenta conectarte lo mínimo a redes Wi-Fi públicas abiertas. Son el punto de reunión favorito de los ciberdelincuentes.

aunque las redes de Wi-Fi públicas son una buena opción para conectarte, están pueden ser hackeadas fácilmente por los ciberdelincuentes. Foto: Freepick

Cuidado con el tipo de apps que te descargas; no instalar apps que no provengan de fuentes de confianza. Sí, parece evidente, pero no todo el mundo lo hace. A veces, muchas apps de moda o de las que todo el mundo habla, no están ni en Play Store ni en App Store, facilitando que sean un nido de malware.

Actualmente en el país se estima hay más de 100 millones de celulares entre la población, lo que convierte al país en un foco de atención de los delincuentes cibernéticos que a través de intervenciones telefónicas y el hackeo de smartphones se dedican a extorsionar a las personas o incluso suplantar identidades, esto a decir de Eduardo Jerome Posadas fundador y director general de 99º Degrees, quien alerta a la población de siempre optar por la prevención.

DAN