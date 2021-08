Concanaco elegirá nuevo presidente; López Campos evita confrontaciones

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, dio a conocer que será el próximo 9 de septiembre cuando se elija al nuevo dirigente de la organización empresarial.

En medio de las campañas electorales, destacó que no busca ninguna confrontación con alguno de los tres candidatos a la presidencia: Enrique Octavio García Méndez, Juan Carlos Pérez Góngora y José Héctor Tejada Shaar.

“No pretendemos ni polemizar ni mantener debates con respecto a temas tan sensibles de la Confederación. Yo no quisiera confrontaciones con ninguno de los candidatos, incluso me he abstenido de contestar. No he estado utilizando los medios de comunicación para dar respuesta a esto, respetando la institucionalidad de la Confederación y considerando que es un proceso interno”, afirmó.

Sin embargo, sí dijo que hay quien insiste en la falta de transparencia y opacidad dentro de su gestión, pese al dictamen que ya demostró lo contrario. Incluso, recordó que durante tres años no hubo una observación hacia su mandato, pero es cuando inicia el proceso electoral que empiezan señalamientos y declaraciones.

Esto, afirmó, lleva a pensar que en realidad no había un interés legítimo para resolver supuestas dudas de información financiera. “Más bien se trata de una estrategia electoral sustentada en una guerra sucia basada en la difamación de sus contendientes en provocar indignación artificial y en provocar a las cámaras que conforman la confederación”, argumentó López Campos.

En la asamblea en donde se llevará a cabo la votación para elegir al nuevo presidente de la Concanaco emitirán su sufragio los 66 consejeros que resulten electos. Estos mismos aprobarán los informes y serán quienes podrán hacer planteamientos para la misma.

Por otro lado, López Campos comentó que con el próximo regreso a clases, que aún no se ha definido si será presencial o a distancia, se espera una derrama económica de 82 mil millones de pesos, de los cuales 52 mil millones de pesos serán de útiles escolares y papelería; mientras que los 30 mil millones de pesos restantes vendrán de uniformes, mochilas, calzado, etc.

ANR