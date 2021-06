Día del Padre: 19% de los mexicanos espera recibir accesorios o prendas de vestir

El próximo Día del Padre, que se festejará el 20 de junio, las familias realizarán diversas actividades para celebrarlo, y aunque gran parte del territorio mexicano ya se encuentra en semáforo verde, las salidas a celebrar aún se ven con cautela.

De acuerdo con un reporte de la consultoría Kantar, 6 de cada 10 familias preferirán cocinar en casa para festejar el Día del Padre, ya sea para el desayuno, comida o cena, muy similar a lo declarado con respecto al festejo de las mamás el 10 de Mayo.

“Esta celebración no tiene un día fijo como sucede con el Día de las Madres y Día del Niño, debido a que se estableció que se celebre cada tercer domingo del mes de junio. Todavía se tiene tiempo para planear la celebración”, explicó Adrián Ávalos, gerente de estudios especiales de la división Worldpanel de Kantar México.

REGALOS PARA EL DÍA DEL PADRE

El mismo estudio dio a conocer que 17 por ciento de los padres mexicanos tienen en mente que sus hijos les regalará algún artículo o servicio en su día.

También entran en juego artículos que puedan resultar útiles en su vida cotidiana, como relojes, herramientas o alguna prenda de vestir, siendo esta última, la opción preferida con 19%.

Otros detalles clásicos como dulces o chocolates también están en la lista, con 10 por ciento de preferencia.

Debido a que la mayoría de los estados pasó a semáforo verde, hay varios lugares que ya están abiertos y cuentan con medidas sanitarias para prevenir la propagación de COVID-19, por lo que existe la posibilidad que 14 por ciento de los encuestados tenga pensado salir con sus familiares para celebrar el Día del Padre, sin bajar la guardia.

“Es importante mencionar que 12 por ciento declaró que no realizará ninguna actividad para celebrar este día, ya sea porque no hay interés o en menor medida porque el padre no está en el hogar, 10 por ciento de los encuestados lo mencionó”, agregó Adrián Ávalos.