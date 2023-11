Esta es la cátsup más saludable para que le eches a tus papitas, según Profeco

La cátsup es uno de los aderezos que no puede faltar en tu comida, ya sea en el huevito, papitas, hamburguesas, los ricos 'jochos', pero no te ha pasado que a veces aunque le pongas poquita ¿empalaga? Bueno, si es tu caso, te decimos cuál es la marca de cátsup con menos azúcar, que la Profeco consideró la más saludable.

En su Estudio de Calidad sobre "Productos Light", la Procuraduría Federal del Consumidor analizó varios aderezos, leches, refrescos, jugos, mermeladas, cajetas, jarabes, frijoles, mayonesas y harina preparada para hot cakes, que prometen ser de bajo contenido calórico y tener menos azúcar.

¿Cuál es la marca de cátsup más saludable, según Profeco?

Entre los productos light a los que realizó pruebas, están 2 marcas de cátsup, de la que una resultó tener menos azúcar añadida; se trata de Heinz sin azúcar. Esta cátsup no agrega sacarosa al aderezo, lo que ayuda a reducir el contenido calórico del producto con 44 por ciento menos que las cátsups normales.

La Profeco señala que además la cátsup Heinz sin azúcar utiliza concentrado de tomate como principal ingrediente y aunque no contiene azúcares añadidos, es importante tener en cuenta que presenta azúcares propios del tomate.

En su presentación de 369 gramos aporta 19 kilocalorías porcada 30 gramos de porción. Mientras que de sodio aporta 356 mg. la cátsup Heinz sin azúcar es una opción que ofrece probar este aderezo de forma más saludable sin comprometer su sabor característico. Además, se puede encontrar en los supermercados entre los 30 a 40 pesos por envase.

Profeco analizó cátsups que prometían tener menos azucar. Foto: Profeco

Lo light no siempre es sinónimo de saludable

Por otra parte, la Profeco recordó a los consumidores que los alimentos light no hacen que bajes de peso y si bien muchos ofrecen un aporte energético inferior respecto a un producto normal, esto no significa que no contienen grasas y azúcares en cantidades significativas.

Por ello, pidió que siempre se lean las etiquetas y las tablas nutrimentales para comprobar si el producto realmente no cuenta con azucares añadidos, esto pese a que los productos ya cuentan con los etiquetados de exceso de algún ingrediente.

DAN