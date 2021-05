IFT niega nueva prórroga para vender Fox Sports en México

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determinó no autorizar la solicitud de The Walt Disney Company y Twenty-First Century Fox, Inc. sobre una ampliación a la suspensión del periodo de desincorporación para vender el negocio de Fox Sports en México, por lo que dicho periodo concluye este 7 de mayo del 2021.

El organismo regulador recordó que las partes solicitaron al IFT una ampliación a la suspensión del plazo de desincorporación otorgada previamente por el pleno del instituto, el cual feneció el 1 de mayo.

Sin embargo, del análisis realizado, el instituto considera que las circunstancias ocasionadas por la pandemia de COVID-19, que en su momento afectaban el proceso de desincorporación, actualmente son distintas.

El Pleno del IFT niega solicitud de ampliación de suspensión del plazo para desincorporar Fox Sports en México.



📄https://t.co/KH6POc5col pic.twitter.com/UgfApjU8R1 — IFT (@IFT_MX) May 7, 2021

Esto, por la reanudación de actividades económicas y diversos eventos deportivos, avances en los procesos de vacunación de la población contra la enfermedad COVID-19 y la posibilidad de realizar diversas actividades laborales (incluidas las negociaciones) desde casa, por lo que no se justifica ampliar de nueva cuenta la suspensión del periodo de desincorporación.

El IFT apuntó que de acuerdo con la resolución contenida en el Acuerdo P/IFT/110319/122 del 11 de marzo de 2019, con posterioridad a la conclusión del periodo de desincorporación, las partes deberán presentar, para aprobación del instituto, los términos y condiciones del contrato del fideicomiso, incluyendo la identificación del posible fiduciario.

Asimismo, señaló, mientras la propiedad y todos los activos de Fox Sports México no sean aportados al fideicomiso, las partes siguen obligadas a mantener y enajenar (vender) un negocio viable, competitivo, en marcha e independiente de las partes, en términos de la misma resolución.