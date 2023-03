¿Cómo impactan las quiebras de Silicon Valley Bank y de Signature Bank? Aquí te contamos

Reguladores de Estados Unidos tomaron medidas extraordinarias para proteger los depósitos de los usuarios de Silicon Valley Bank, con la finalidad de contener una posible crisis tras el anuncio de quiebra de éste y de Signature Bank en menos de tres días.

Ante este panorama, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, garantizó este lunes a los estadounidenses que los sistemas financieros de la nación estaban a salvo.

La declaración la hizo en un intento por proyectar calma luego del rápido y sorprendente colapso de los dos bancos que generó temores de un trastorno más extenso.

Y no es para menos, pues la quiebra de bancos causó turbulencia en Wall Street.

De hecho, los precios de las acciones bancarias caían pronunciadamente el lunes al mediodía en la Bolsa de Valores de Nueva York, a medida que cundía el pánico en Wall Street por el segundo y tercer mayor colapso bancario en la historia de Estados Unidos.

Hasta el momento, el sector más golpeado es el de bancos y otras compañías financieras.

Y es que los inversionistas temen que los aumentos persistentes de las tasas de interés, efectuados por la Reserva Federal a fin de combatir la inflación, se excedan y afecten al sistema bancario y a la economía en general.

El gobierno estadounidense anunció el domingo en la noche un plan para fortalecer el sector bancario tras los colapsos de Silicon Valley Bank y Signature Bank.

Hay presión sobre los bancos regionales que están un par de peldaños por debajo de las enormes corporaciones cuyas fallas provocaron la aguda crisis económica de 2007 y 2008.

Además, las acciones del First Republic se hundieron en 65,4%, incluso después de que el banco dijera que apuntaló su capital gracias a la ayuda de la Reserva Federal y JPMorgan Chase.

Los bancos grandes, que han sido repetidamente sometidos a pruebas desde la crisis financiera de 2008, no perdían tanto. JPMorgan Chase descendía 1,3%, y Bank of America se contraía en 3,3%. “De momento, parece que los potenciales problemas son pocos y, lo que es muy importante, no se están contagiando a los bancos más grandes”, dijeron analistas de ING.