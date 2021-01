"Interjet, ahora sí, oficialmente se termina"

“Con esto, ahora sí oficialmente se termina Interjet”, lamenta un trabajador de la aerolínea mexicana, al enterarse por algunos de sus compañeros de trabajo, y ahora de batalla, que se votó por el emplazamiento a huelga, tras posponerla en cuatro ocasiones.

Él al igual que otros casi 5 mil trabajadores está con la zozobra de pensar e intentar actuar para solventar sus gastos, y las deudas que la falta de pago de su salario y prestaciones por más de cuatro meses, le ha dejado.

“Venimos padeciendo los efectos de algo que desde hace mucho tiempo existía, que eran los problemas económicos de la aerolínea, generados, en parte, desde hace mucho tiempo, por la mala administración”, refiere en una charla con La Razón, el piloto quien pidió anonimato.

En esto coincide un trabajador de operaciones en tierra, quien menciona que hace más de año y medio llegó a trabajar a Interjet y que aunque siempre se escucharon rumores de la falta de liquidez de la compañía, jamás se imaginó que la empresa podría dejar de operar como lo hace hoy.

“La empresa estaba bien, o sea sí tenían problemas el corporativo sobre todo se rumoraba de la mala administración, pero nunca me imaginé que pasara esto. Teníamos demasiados vuelos, no pensamos nunca vernos así”, refiere el joven de 25 años.

Fue en septiembre cuando los trabajadores de Interjet comenzaron a tener problemas para que la aerolínea mexicana les pagara su salario quincenal, además de que en ese momento ya llevaban dos meses sin recibir sus vales de despensa y en otros casos, desde marzo habían notado adeudos en los pagos patronales hacia el IMSS, Infonavit y Fonacot.

Desde aquel septiembre, la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) comenzó a hablar con algunos trabajadores para informarles, a cuenta gotas, del avance en el proceso de las reuniones que sostenían con los dueños de la aerolínea, según señalan los mismos trabajadores.

Trabajadores de Interjet bloquearon vialidades antes de la huelga para exigir el pago de su salario Fuente: Cuartoscuro/Daniel Augusto

“No sabemos nada, nos enteramos por algunos compañeros que están en algunos chats en donde llegan a informar sobre el proceso que están llevando, pero no es que nos digan a nosotros directamente, hay que ir pescando la información”, explica uno de los trabajadores.

Después de aplazar por mucho tiempo la huelga y tras la negativa de Interjet de dar la cara a los trabajadores, incluso cuando Alejandro del Valle, uno de los inversionistas que llegó en julio a tratar de “rescatar” la empresa, les aseguró que se les pagarían todos los adeudos; el 8 de enero se decidió estallar la huelga.

La votación para el emplazamiento inició el 5 de enero después de una reunión que sostuvieron directivos de Interjet con la Sección 15 de la CTM ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; posteriormente, el 7 de enero en la noche, se informó que las votaciones, realizadas con una aplicación móvil, arrojaron que 62 por ciento estuvo a favor del estallamiento de la huelga a las 12:48 horas del viernes 8 de enero y ante el silencio de la aerolínea.

Interjet estalló la huelga el 8 de enero Fuente: Cuartoscuro

Cinco días después, Interjet presentó un recurso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con la finalidad de declarar improcedente la huelga; sin embargo, la misma Junta desechó el recurso.

INTERJET SE VA SIN DECIR ADIÓS

El día que estalló la huelga, los trabajadores de la sección 15 se enteraron que Interjet ya había entregado las instalaciones que ostentaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y de otros aeropuertos del país.

De acuerdo con Antonio Alberto Martínez García, asesor del sindicato Interjet, cuando colocaron las banderas rojinegras, autoridades del AICM les informaron que la empresa ya había entregó las instalaciones.

La aerolínea ya había entregado al aeropuerto los inmuebles arrendados, como el mostrador de la T1, el área de check-in y el edificio corporativo, que anteriormente pertenecía a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) Señaló el asesor sindical

Autoridades del AICM señalaron que Interjet ya había entregado las instalaciones antes de la huelga Fuente: Eduardo Cabrera/La Razón

Ante ello Rogelio Rodríguez, analista y abogado aeronáutico, explicó que la entrega de las instalaciones responde al incumplimiento de los contratos de arrendamiento de los espacios que ocupan las aerolíneas, y en el caso de Interjet, busca cesar los pagos que deben realizar a sus arrendatarios, para que hagan con ellos, lo que mejor proceda.

“Encontramos las consecuencias de incumplimiento sistemático, es una forma de atenuar los aspectos de la falta de pago, porque se les dice a los arrendadores que pueden disponer de los espacios, para que cese el pago”, detalló.

INTERJET ATERRIZÓ HACE 15 AÑOS

La familia Alemán, específicamente Miguel Alemán Magnani fundó esta aerolínea en 2005, que inicio operaciones con cuatro aviones, al pasar de los años, la firma de bajo costo empezó a tomar gran relevancia, y no fue sino hasta después de la caída de Mexicana de Aviación, cuando se pudo sostener como una de las más importantes del país, logrando que hasta antes de la pandemia de Covd-19, se mantuviera como una de las favoritas del mercado.

Sin embargo, no “todo lo que brilla es oro” como dice uno de los trabajadores, y en 2013 y 2014 los rumores de un mal manejo empezaron a surgir. Estos nunca cesaron y en cambio aumentaron con el golpe que asestó la pandemia al turismo internacional.

En marzo de 2020, con la emergencia sanitaria recién declarada por el Gobierno mexicano, la empresa canceló más de 70 vuelos lo que le dio un ligero golpe a la empresa, a la que recientemente el Servicio de Administración Tributaria había embargado de manera preventiva.

LA PROMESA DE LOR DIRECTIVOS DE INTERJET

En este contexto ya complicado para todas las aerolíneas del mundo, pero en espacial para Interjet, la familia Alemán buscó inversiones para la empresa, encontrándola en Alejandro del Valle y Carlos Cabal Peniche quienes aseguraron que inyectarían 150 millones de dólares.

Sin embargo, en noviembre, Cabal Peniche decidió abandonar el negocio dejándole el camino completo a Del Valle, quien desde ese momento aseguró que se le pagaría a los trabajadores, siempre y cuando el SAT les permitiera recibir la inversión; sin embargo, hasta hoy eso no ha sido posible, pues aunque el órgano fiscalizador ya aclaró que ellos no tienen nada que ver en la falta de pago de los trabajadores, la empresa no ha dado la cara.

Trabajadores Interjet meses antes de la huelga en una protesta Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro

En sí los trabajadores continúan en la incertidumbre sobre el futuro que tiene la empresa, pues hasta hoy no hay un escenario claro para definir el camino y dar el primer paso; sin embargo el empezar de cero es un tema que también debe ser analizado.