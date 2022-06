López Obrador inaugurará emblemática refinería de petróleo en México el viernes

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inaugurará el próximo viernes una emblemática refinería que forma parte de su promesa de llevar al país a la "autosuficiencia energética", aunque el complejo operaría al 80 por ciento de su capacidad, en el mejor de los casos, a fines del 2025, dijeron fuentes enteradas del tema.

Hace tres años, el mandatario y su secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguraron que la planta de Dos Bocas, en el sureño estado Tabasco, estaría lista para el 2022, algo que expertos vieron imposible. Además, aseguraron que la levantarían con ocho mil millones de dólares y ahora admiten que serán 12 mil millones de dólares, aunque otros calculan más.

Pero a días del anunciado estreno de Olmeca, de 340 mil barriles por día (bpd) de capacidad, Nahle -como líder del proyecto- y el propio Presidente dicen que se inaugurará una "primera etapa" del complejo refinador, que tendrá 17 plantas y que esperan que para el 2023 esté en producción.

El mandatario aseguró el viernes que estaría a todo vapor a fines de año o inicios del 2023, pero fuentes vinculadas a la obra dijeron a Reuters que la propia Secretaría de Energía ha estimado que la refinería opere a fines del 2025 o hasta entrado el 2026 al 80 por ciento, un porcentaje alto frente al promedio local.

No fue posible tener un comentario de la dependencia.

Una de las fuentes dijo que "no se espera que la refinería esté completamente lista antes de la primavera de 2024", reforzando la posibilidad que la producción de derivados no se dé sino hasta el año siguiente, en el mejor de los casos.

"Están diciendo que no va a haber producción hasta el 25 (2025). No, vamos a producir el año próximo en Dos Bocas y vamos a lograr nuestro propósito de no comprar gasolinas en el extranjero, de ser autosuficientes", dijo el Presidente.

Otra fuente de Pemex coincidió en que antes del 2024 no estaría lista, aunque estén montados todos los módulos y plantas, porque faltará aún mucho por hacer en términos de finiquitos y porque de hecho muchos de los contratos con las empresas van irse ejecutando hasta entonces. "Así que lista no va a estar y hay que sumarle meses de pruebas".

Durante meses, López Obrador dijo que la inauguración sería el 2 de julio, pero poco antes se adelantó para el 1 de julio, justo cuando se conmemora su triunfo electoral en 2018.

¿UN AÑO?

Pero Nahle, quien según algunas fuentes no acabará su gestión en 2024 porque antes podría lanzarse a la arena política en busca de una gubernatura, no se atrevió a dar fechas cuando se le preguntó la semana pasada en una entrevista radial sobre para cuándo esperaría que Olmeca produzca su primer lote de gasolinas.

"Son más de 90 mil equipos (...) Yo no quiero dar una fecha porque sería una irresponsabilidad porque todo se tiene que hacer con absoluta seguridad", dijo. Cuestionada sobre si podría ser en un año afirmó: "un año es un tiempo razonable, yo quisiera hacerlo antes".

El Presidente ha dicho que espera llevar la capacidad conjunta de refinación de Pemex a entre 1.8 y 2.0 millones de bpd, contando las seis refinerías actuales en el país más Olmeca, y la de Deer Park, en Texas, y cesar las exportaciones de crudo para procesar todo lo que se requiere en casa.

Pero la meta podría estar lejos, porque según cifras de la propia Pemex, las seis refinerías locales procesaron en los primeros cinco meses del 2022 un promedio de 828 mil 493 bpd, casi 52 por ciento de su capacidad conjunta. Deer Park procesa alrededor de 282 mil bpd de crudo, de una capacidad de 340 mil bpd.

La elaboración de petrolíferos en el mismo lapso de las seis refinerías domésticas fue de casi 950 mil bpd los cuales 288 mil bpd fueron de gasolinas; 160 mil bpd de diésel y 252 mil bpd de combustóleo.

En tanto, Pemex importó un promedio de 368 mil 700 bpd de gasolinas y 126 mil 300 bpd de diésel, frente a ventas internas de 656 mil 600 bpd de gasolinas y de 245 mil bpd de diésel.

"Es una incertidumbre lo que pasará después de 1 de julio tras la inauguración. No se sabe si el Gobierno seguirá informando semanalmente de los avances de la obra o simplemente todo quedará en la expectativa de que en algún momento todo funcionará", dijo una de las fuentes.