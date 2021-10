Profeco trabaja al azar y no con una política definida, critican pequeños comerciantes

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) consideró que la forma de trabajar que implementa la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es por azar y no en línea con una política estructurada para proteger el mercado.

"No tienen que ponerse como, vamos a ver si no se enojan los policías federales, vas en la carretera y están escondiditos ahí para que si tu aceleras de más te caigan y te multen. Pues no, así no es la idea. Lo puedes hacer, pero esa no es la idea”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec.

Lo anterior, lo señaló luego de que la Profeco advirtió que retiraría del mercado a marcas de sopas instantáneas por publicidad engañosa y por un contenido que no tiene relación con lo que promueven.

lee más No sólo Maruchan, Profeco retira del mercado más sopas instantáneas que son venenosas

Incluso, sacó del mercado 129 mil 937 unidades de sopas instantáneas que pertenecen a nueve marcas diferentes, entre ellas Maruchan, de las que su proceso de preparación resulta "venenoso para la salud".

Aunque los pequeños comerciantes no detectaron compras de pánico, aseguró que se evidenció que fue más el "ruido" que causó una nota periodística, en la cual no pueden basar una política de supervisión de mercado.

"Profeco no debe trabajar por evento, pareciera que lo hace por azar. Debe existir una política sistemática de control de los precios y de la calidad de los productos del mercado, ese es su trabajo; sin embargo, lo que nos está mandando es que sigue trabajando por asalto y eso es lo que no agrada mucho", señaló la Anpec.

más para leer Profeco: Hospitales privados suben precios de servicios entre 15 y 20%

Agregó que, sin justificar a estos productos, este tipo de alimentos están dirigidos a la gente que no tiene muchos ingresos o están en mucho movimiento en su día a día, que es principalmente en las grandes metrópolis.

Cuauhtémoc Rivera sostuvo que le corresponde a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) decir si es un producto bueno o malo para su consumo, porque si no es el mejor para las personas, desde un principio no debieron darles permiso para operar legalmente.

"Trabajar por golpes de timón por parte de Profeco no es más que un reflejo de una política estructurada por parte de la autoridad de tener un control sistemático del mercado. Debe honrar lo que diga Cofepris", apuntó.

EGC