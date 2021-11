Profeco embarga bodega a Walmart y le cobra 30 millones de pesos en multas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) embargó una bodega de Walmart por negarse a pagar diversas multas impuestas por incumplimientos con los compradores, mismas que ascendieron a 30 millones de pesos.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, explicó que en total tienen en cobranza 120 millones en multas, pero Walmart “se llevó el premio mayor", pues al igual que Liverpool, tiene muchos reclamos por parte de los consumidores por no respetar ofertas y plazos de entrega.

“No me quería pagar y le embargué una bodega y una vez que lo hice ‘pagó en friega’. Duró unas horas el embargo, era una bodega de artículos no perecederos en la Ciudad de México, no era centro de distribución, sino respaldo de varias tiendas en una zona. No estaban acostumbrados a pagar, eran varios millones de pesos, casi 30 millones de pesos en total”, explicó tras el lanzamiento simbólico del Buen Fin 2021.

Aclaró que las multas eran por distintas situaciones en las tiendas que tienen en todo el país, pero que arrastraban desde 2018 a 2020.

Por otro lado, Ricardo Sheffield también expuso que la casa de empeño First Cash debía más de 12 millones de pesos en multas , pero “les congelamos las cuentas bancarias y pagaron en 48 horas”.

No obstante, dijo que hay otros negocios que siguen con “malas prácticas'' en contra de los consumidores, como Gayosso.

