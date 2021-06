En últimas dos semanas, aseguradoras pagan 101 mdd en indemnizaciones por COVID-19

Las indemnizaciones por pago de seguros de gastos médicos mayores y de vida por casos de COVID-19 acumularon 101 millones de dólares en las últimas dos semanas. Así, en total las aseguradoras han destinado dos mil 055 millones de dólares en la atención de la emergencia, detalló la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

El vicepresidente del organismo empresarial, Edgar Karam, detalló que hasta el 21 de junio pasado se habían atendido 35 mil 410 casos asegurados, por un monto de 17 mil 300.2 millones de pesos. Esto representa un incremento de 3.4 por ciento y 6.1 por ciento, respectivamente, en comparación a la quincena anterior.

Resaltó que “parece que el COVID llegó un poquito tarde hacia el sur-sureste del país”, ya que se detectaron incrementos en Quintana Roo, Yucatán y Tabasco en el número de asegurados con la enfermedad, cuando tradicionalmente se concentraban en el centro-norte de México. Sin embargo, descartó que sean indicios de una tercera ola de contagios.

“Todavía no podríamos pensar en la tercera ola, tampoco podemos decir que sí o que no, pero la tendencia es que se ha estabilizado el número de fallecimientos y el número de contagios, aunque no se ve una caída libre de enfermos por COVID o de fallecimientos, sino que mantenemos como que una constante”, comentó.

Agregó que al ser un país muy joven, es decir, con una población más amplia en el rango de 18 a 40 años, todavía hay mucha exposición al virus, pese a que los adultos mayores ya han recibido la vacuna contra COVID-19. Por ello, llamó a seguir con las medidas sanitarias para no regresar a semáforos de alto nivel de contagios.

Respecto a los seguros de vida, la AMIS ha pagado 97 mil 522 casos por un monto de 23 mil 634.7 millones de pesos. El costo promedio es de 242 mil 353 pesos. Además, cuatro de cada 10 casos se encuentran en la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.