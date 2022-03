Venta de Citibanamex arranca en abril; abrirá datos para interesados en la compra

A mediados de abril arrancará formalmente el proceso de venta de Citibanamex, ya que la institución dará a conocer una base de datos con información suficiente para evaluar la transacción, la cual permitirá a los interesados hacer una oferta para comprar el negocio de banca de consumo y empresarial de esta subsidiaria en México del estadounidense Citi, informó su director general, Manuel Romo.

En rueda de prensa en el marco de los trabajos previos de la 85 Convención Bancaria, que será inaugurada este jueves en Acapulco, Guerrero, por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el empresario expuso que las cuatro características del postor por Citibanamex deben ser el precio, para maximizar el valor de los accionistas; compromiso con sus 22 millones de clientes; un plan claro para cada uno de sus 39 mil colaboradores; finalmente, la responsabilidad con las comunidades donde trabaja.

Vamos a buscar que los criterios estén balanceados. Si llega un primer criterio con un cheque enorme, pero los otros tres criterios no tienen coherencia, no poseen sentido, no hay una clara estrategia, pues el monto mayor no va a ganar