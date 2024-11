Lupa a lo que pide Taddei

Y donde tienen levantada la ceja ante el requerimiento de más de 13 mil millones de pesos que hizo el INE, que encabeza Guadalupe Taddei, para llevar a cabo las elecciones de jueces, magistrados y ministros de la Corte, es en la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Fue la presidenta de la misma, Merilyn Gómez Pozos quien ayer cuestionó: “Honestamente no vemos mucha seriedad en sus requerimientos, cuando la primera cifra que mencionaron fue de 7 mil millones de pesos, lo cual nos parecía algo más razonable… luego mencionaron una segunda cifra de 11 mil millones de pesos y ahora está por arriba de los 13 mil millones de pesos. Si nos esperamos un poquito más, la cifra va a ir aumentando”, refirió la legisladora que tiene la calculadora y las tijeras en la mano. Tanto que ya advirtió que va a analizar “con lupa” los requerimientos. Nos hacen ver que mientras eso ocurre en el INE siguen postergando explicar de dónde sale la dichosa cifra. Pendientes.

¿Reforma fiscal en puerta?

Nos recomiendan revisar con cuidado las palabras expresadas ayer por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en la Cámara de Diputados. El funcionario deslizó la posibilidad de que pudiera haber algún pronunciamiento sobre una eventual reforma fiscal, para incrementar los recursos tributarios. Analistas financieros han coincidido en la necesidad de una reforma de este tipo, pues de acuerdo con las expectativas actuales, los recursos no alcanzarán para cumplir con todas las metas de la nueva administración. El Paquete Económico que será entregado el viernes en San Lázaro confirmará que la mayor parte del presupuesto ya está etiquetado, por lo que será difícil estirar la cobija. De confirmarse la promoción de una reforma, como dijo el propio Ramírez de la O, corresponderá a la Presidenta Sheinbaum hacer, en todo caso, el anuncio oficial. Pendientes.

Cynthia ya pasó lista

Y resulta que la senadora Cynthia López Castro, quien se ausentó extrañamente durante la votación de la reforma de “supremacía” constitucional, y luego anunció su salida del PRI para posteriormente pasarse ya con toda formalidad a las filas de Morena, ayer ya pasó lista en la bancada del partido guinda. No ha faltado quién le volviera a recordar cómo tras ese escape de la sesión y en medio de críticas anunció su “divorcio” del PRI y pidió que no le preguntaran en ese momento con quién se iba “a casar”. El caso es que la polémica legisladora ayer publicó una nueva fotografía ahora al lado del coordinador morenista Adán Augusto López, agradeciéndole “por su respaldo y cariño”. Y agregó: “En unidad, con principios y compromiso, seguiremos construyendo el México que tanto hemos soñado”. La nueva imagen también ha desatado polémica, pues no faltó quién recordara que imágenes con mensajes similares publicó en el pasado, pero al lado del dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Uf, el costo del salto.

Sinaloa, sin salida

Lejos de que se supere la crisis de violencia que azota a Sinaloa desde hace más de dos meses, la situación empeora, como lo demuestra el secuestro, tortura y asesinato, ayer, de Ramón Alberto Velázquez Ontiveros, quien era presidente de la Asociación Ganadera Local de Coyotitán, en el municipio de San Ignacio. Este homicidio es uno más de los más de 300 que se han registrado en esta entidad a partir del 9 de septiembre. Las cifras oficiales revelan un incremento del 347 por ciento en el promedio de asesinatos por día entre enero y octubre de este año y de 312 por ciento a partir de que empezó la ola de violencia. Las autoridades, encabezadas por el gobernador Rubén Rocha, hacen un gran esfuerzo todos los días, pero por tratar de minimizar la gravedad de la situación y por ofrecer una imagen de normalidad que no existe. Y ante esa falta de capacidad o de voluntad, o de ambas, para hacer frente a la crisis, no se ve la salida. Uf.

“No es con guadaña”

Y fue el gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, quien ayer propuso aplicar la pena de castración a los agresores sexuales de mujeres y de menores. Lo hará, ha dicho, con una modificación al código penal estatal, la cual planteará aunque eventualmente pudiera haber quien le llame la atención. Nos comentan que tras anunciar lo anterior, el poblano ha especificado que no es cualquier castración, sino que sería química. Y buscó ser específico: “La castración sexual no es sacar el machete, algunos creen que se utiliza el machete o la guadaña, para cortárselas a todos, pero no es así, es una inyección, un químico que disminuye la líbido y el estímulo sexual”. El mandatario ha intentado así aparentemente anticiparse a alguna visión tremendista que pudiera alguien tener. Recordó que como senador ya propuso lo mismo y no pasó por temas de garantías individuales. “Dijeron que estábamos violando los derechos humanos de los delincuentes. Entonces es una dicotomía entre lo que hay que hacer, pero yo sí estoy a favor de la castración sin machete”. Ahí el dato.

Mensaje de autoridades

Y fue el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien ayer se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Este último dijo durante la conferencia de prensa de ayer que tenía la instrucción para tal efecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Me reuní hace unos minutos con el secretario García Harfuch. Estamos en plena coordinación con el Gobierno federal para defender a los hogares queretanos. Ése es el principal objetivo de los tres niveles de Gobierno, por lo que trabajamos sin importar colores ni partidos. Impediremos que la violencia nos contamine. Mi reconocimiento a las autoridades federales por su respaldo y apoyo”, publicó el mandatario estatal. Nos hacen ver que el encuentro y el mensaje han vuelto a dar una buena señal de parte de las autoridades. Porque, cómo pegaba en el pasado el que cuando había un hecho grave de violencia a muchos les daba por pelear.