Una aclaración y un extra significativo

Fue la Secretaría de Hacienda y en particular la Subsecretaría de Egresos la que salió al paso para frenar la bronca que se empezaba a gestar ante el ajuste presupuestal a las dos principales instituciones de educación superior del país —la UNAM y el Politécnico— establecido en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Y es que al detectar el decremento nada menor, dichas instituciones de educación superior prendieron todas las alarmas. La dependencia federal se apuró entonces a aclarar que se trató de un error, que ya busca subsanar con los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Por cierto que en el comunicado de aclaración de Hacienda hay un dato que no hay que perder de vista y es el que señala que el aumento del presupuesto para educación el año entrante será de 11 mil 869 millones de pesos, el cual tampoco es para nada menor. Pendientes.

Gaby Cuevas y el Mundial

TE RECOMENDAMOS: APUNTES DE LA ALDEA GLOBAL Una biografía de México

Cayó bien el nombramiento que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum de Gabriela Cuevas como representante de su Gobierno para la organización del Mundial 2026, nos comentan. Será porque la exlegisladora y exalcaldesa se caracteriza por sacar adelante con eficiencia los proyectos a su cargo. Nos dicen que, de hecho, ya está poniendo manos a la obra al fijar tareas de relevancia entre las que destacan la generación de sinergias, cooperación y trabajo en equipo —una parte de éste muy de cerca con los gobiernos estatales de Jalisco, Nuevo León y la CDMX—, para que el Mundial no sólo se realice en grande, sino que se pueda sentir en todo el país. Cuevas Barrón buscará que se amplíe la derrama económica, los beneficios en flujos turísticos y el uso de obras de infraestructura relevantes como el AIFA, el Tren Maya o el Aeropuerto de Tulum. El objetivo fundamental sin embargo, nos comentan, es que el Mundial se traduzca en bienestar para todas las familias mexicanas. ¿Qué tal?

Sheinbaum, entre “Titanes climáticos”

Con la novedad de que la revista Time ha incluido a la mandataria mexicana en su lista de 100 líderes más influyentes del mundo en materia ambiental. Y ha señalado sobre ella que “pocos líderes mundiales pueden afirmar que saben tanto sobre ciencia climática como la nueva Presidenta de México, Claudia Sheinbaum”. Su inclusión en esa lista tiene que ver con su paso por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas y, por supuesto, proyectos que llevó a cabo en la Ciudad de México, como la incorporación de autobuses eléctricos y el sistema de paneles solares sobre la Central de Abasto. La publicación hace notar los importantes retos que Sheinbaum tiene dadas algunas herencias del Gobierno de López Obrador que apuntan en dirección opuesta a la lucha contra el cambio climático —inversiones en Pemex (combustibles fósiles)—. Sin embargo, la publicación señala que “Sheinbaum ya se ha alejado notablemente de López Obrador en la retórica verde, y si cumple con esas palabras, su mandato de seis años podría convertir a un país rebosante de potencial renovable en un líder climático global”. Ahí el dato.

Captura clave en Sinaloa

Nos hacen ver que la detención de Omar Félix Loaiza, El Pelón, o El 8, puede ser clave para la pacificación de Sinaloa, un estado sumido en una crisis de violencia desde hace más de dos meses. Omar era uno de los principales promotores de esta ola de inseguridad, pues es quien coordinaba los ataques de los sicarios de la facción de Los Chapitos en contra de La Mayiza. Las detonaciones de explosivos, que proliferaron en las últimas semanas se deben a él, quien incluso utilizó drones para operar esta forma de agresión. Omar Félix es un lugarteniente de los hijos de El Chapo Guzmán que operaba en Sonora, pero que se trasladó a Sinaloa para encabezar la lucha contra Los Mayitos. Fue detenido en plena ciudad de Culiacán, mediante un operativo conjunto en el que participaron elementos del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República. No participó la Policía Estatal. Por algo será. Uf.

Gil Zuarth, anotado para la Corte

Y fue el exsenador Roberto Gil Zuarth el que informó que ya concluyó la tramitología ante los Comités de Evaluación para quedar inscrito en el proceso para postularse en la elección del año entrante al cargo de ministro de la Corte. “No renunciaré a dar la última batalla, no quiero dejarles el camino fácil y el asiento vacío, competiré para ser ministro… para ser la voz de la prudencia y de la razón, aun en esta marea de soberbia e insensatez”, declaró. Aunque el panista claramente mantiene una mirada crítica sobre la reforma judicial pues ha recalcado que no es la que México necesita, sostiene que con su decisión de anotarse busca evitar que “intereses perversos” decidan por el resto, esto es “evitar que una mayoría del 54 por ciento use la Constitución para desaparecer políticamente al 46 por ciento restante”. Todas las democracias se enfrentan a pruebas de sobrevivencia y ésta puede ser la última vez que podamos luchar por la razón y por nuestras libertades, apuntó Gil Zuarth.

A poner el ejemplo

Así que el diputado Ricardo Monreal ayer ofreció una disculpa a los simpatizantes y militantes que se sintieron lastimados u ofendidos por el uso de un helicóptero que hizo hace unos días, del que se difundió un video en las benditas redes. El legislador, nos comentan, se ha comprometido a tratar de que no se repitan estas situaciones que, sostuvo en un video que subió a las redes, pueden causar alguna afectación a nuestro movimiento. El mensaje del legislador se dio luego de que en su conferencia mañanera le preguntaran a la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema. Y es que su respuesta fue muy clara: “Nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y que no debe haber Gobierno rico con pueblo pobre, entonces no es una, creo, ésa es la manera en que nos comportamos y creo que todos debemos de dar un ejemplo”. Dejó luego en manos del propio Monreal explicar lo ocurrido.