A guardar los helicópteros y aviones

Y de quien ayer circularon imágenes y videos antes de abordar y ya en el pasillo del avión de un vuelo comercial fueron de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Es sabido además que la mandataria no pretextó la longitud del trayecto —va nada menos que hasta el extremo del continente, a Río de Janeiro, Brasil, para participar en la Cumbre del G20— o lo complicado que éste pudiera ser para solicitar condiciones especiales de traslado. Y por supuesto que esta forma de actuar, nos hacen ver, implica un mensaje y si ve bien una instrucción, pues ahora nadie del equipo de Gobierno —y esto podría hacerse extensivo a quienes forman parte de la cada vez más heterogénea 4T, si de gustos y placeres se habla—, tendrá que viajar de manera distinta por muy largo, engorroso o incómodo que pueda ser el viaje. Así que, nos hacen ver, a guardar aviones y helicópteros privados o exclusivos. Y a organizarse mejor cuando haya que moverse largas distancias, porque el tope ha quedado fijado. Pendientes.

Semana sin abrazos

Nos hacen ver que durante la semana pasada se hizo evidente que hay un cambio en la estrategia de seguridad del nuevo Gobierno, que ahora está más enfocada hacia los trabajos de inteligencia, como la planteó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch. En siete días, del 10 al 16 de este mes, diversos operativos en los que participaron elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República dieron como resultado la detención de 37 importantes generadores de violencia. Destaca la neutralización de Vicente Gerardo, La Garza, jefe de plaza de Los Ardillos; Itania Noemí, La Güera, operadora del Cártel de Sinaloa; Omar “N“, El Pelón, jefe de seguridad de Los Chapitos y el líder del grupo que atacó el bar Bling Bling de Cuautitlán Izcalli. Lo que caracterizó a estos operativos fue que se realizaron con tal precisión, que no se reportaron bajas ni hechos de violencia que afectaran la tranquilidad ciudadana. Ahí el dato.

¿Acarreo de aspirantes?

Llama la atención la gran disparidad que se observa entre los aspirantes a juzgadores que se han registrado en el Poder Legislativo y los que lo han hecho en el Poder Judicial. En el primero, dos mil 432 —según la cifra más alta de dos que se difundieron— y en el segundo sólo 134. Los mal pensados, que nunca faltan, suponen que en el Congreso pudiera haber acarreo de aspirantes, en donde algunos legisladores están empujando a colaboradores o abogados cuatroteístas a inscribirse. Y es que, en el Legislativo, todos los integrantes del Comité de Evaluación son afines a Morena, por lo que será más fácil pasar el filtro, lo que no ocurre en el Poder Judicial. Por cierto, según el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, van dos mil 432 apuntados, pero el líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, dice que la cifra es de dos mil 378. Hay quien asegura que esta discrepancia no es sólo del número de aspirantes ¿Será?

Sheinbaum y el G20

Y hablando de la Presidenta Claudia Sheinbaum, resulta que está generando expectación su participación en la Cumbre de Líderes del G20, que tendrá lugar a partir de este lunes en Río de Janeiro, Brasil. Se prevé que la mandataria exponga ante 19 jefes o representantes de distintos países las bondades de los programas sociales mexicanos, concebidos desde que la Cuarta Transformación llegó al poder, en 2018. Sheinbaum planteará que se reformulen los presupuestos para compra de armamento, de tal forma, que se puedan destinar recursos a programas como Sembrando Vida, con la mira de restaurar el tejido social y frenar la migración. La jefa del Ejecutivo federal aprovechará su estancia en Brasil para sostener encuentros con al menos ocho jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Francia, Emmanuel Macron. Se trata del primer viaje internacional de la Presidenta, quien también con esta participación ha comenzado a reflejar una impronta sobre la forma en la que su Gobierno mirará los temas globales.

INE entre apuros

Y nos piden estar pendientes de la sesión que se llevará a cabo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se tiene previsto que se discuta y seguramente se apruebe el proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera, que le permite al INE continuar con los preparativos de la elección de jueces, magistrados y ministros. Este tema, nos cuentan, tiene bastante relevancia, porque a los consejeros no pocas suspensiones los tienen con las manos atadas en torno al proceso de organización de los comicios. Y esa atadura tampoco es menor, pues apenas el viernes pasado trascendió que un juez, que ya había impuesto una primera multa de 54 mil pesos a cada consejero al considerar que han desacatado la suspensión que recién emitió, está por despacharles una nueva y si no dan pruebas de que están cumpliendo estaría dando aviso al Ministerio Público para ver si éste se los procesa, porque la falta en la que incurren, ha señalado, amerita, de acuerdo con la ley, destitución, inhabilitación y hasta cárcel. Nos hacen ver que en el INE con este tema y con lo de la reducción de presupuesto que se les viene encima ya no ven lo duro sino lo tupido. Uf.

Otros que quieren piñata

A muchos hizo levantar la ceja, nos comentan, que no fuera uno, sino ya dos los políticos canadienses de relevancia que pidieran excluir a México del T-MEC. Y es que primero el ministro de Ontario, Doug Ford, acusó que nuestro país “se ha convertido en una puerta trasera para que los automóviles, las piezas de automóviles y otros productos chinos ingresen a los mercados canadienses y estadounidenses”. Ya le respondieron que no conviene a EU ni a Canadá un acuerdo sin México, así como no conviene a México un acuerdo sin Canadá o EU. Pero resulta que ahora la ministra de Alberta dijo que estaba “mil por ciento” de acuerdo con Ford. “El verdadero problema que tenemos es que México no ha sido un socio en igualdad de condiciones”, señaló. Y, bueno, pues ante esto fue el encargado de la comisión del Senado que acompañará la revisión del T-MEC, Waldo Fernández, el que explicó que los dichos de ambos tienen que entenderse en el contexto electoral de Canadá, donde se renovará la Cámara de los Comunes el próximo año. Sí, otros que quieren agarrar a México como piñata electoral.