Rozones

Yunes acelera a Adán y ahí lo deja

De pena ajena, nos comentan, el episodio de violencia que se vivió ayer en el Senado en el que salieron a relucir empujones y mentadas de madre. Y todo porque los legisladores “se calentaron” luego de que en el debate saliera a relucir la defección del legislador Miguel Ángel Yunes, aunque lo cierto es que mucho contribuyó este último en ello. Todo comenzó cuando el panista Mario Vázquez señaló en tribuna que el expanista, que se pasó a la 4T, “las dio”. Yunes entonces, nos comentan, echó a andar a Adán Augusto López y otros morenistas como Luis Fernando Salazar o el expriista Alejandro Murat, que también se enfilaron a encarar y a amenazar con “romperme la madre”, dijo el albiazul. De ahí que se metiera a tratar de calmar las aguas el vicecoordinador panista Enrique Vargas, quien al final resultó jaloneado. Bueno, mejor le ayudó a salir mejor librado el ecologista Manuel Velasco. Así, por Yunes, la situación en la Casa del Pugilismo, perdón, del Federalismo.

Política de los puños también a nivel local

Y hablando de ánimos caldeados y escenas que dan pena, resulta que en el Congreso de Chiapas también se dio un episodio de violencia extrema. Y es que resulta que Eduardo Zenteno, exlegislador del Partido Verde Ecologista de México, propina una dura golpiza a Ismael Brito Mazariegos, actual diputado local por Morena y exsecretario de Gobierno del actual mandatario estatal. En un video que circula en las benditas redes se ve cómo el primero entra a unas oficinas donde se lleva a cabo una reunión presidida por el segundo a quien se le coloca enfrente. Brito lo sostiene de los brazos, aparentemente para calmarlo, pero más bien detona más hostilidad, pues Zenteno con todas sus fuerzas arremete a golpes. Brito ni siquiera logra meter las manos y recibe una brutal tunda.. Tras el hecho, se ha informado que Zenteno pudo haber actuado así porque resulta que Brito lo persiguió y lo obligó a renunciar a su curul al inicio del actual gobierno. Este último informó que presentaría una denuncia penal, como efectivamente ya lo hizo.

La advertencia de Claudia

Contundente, nos comentan, el llamado que salió ayer de Palacio Nacional a la Cámara de Diputados y también con una dedicatoria a varios gobernadores y gobernadoras, y a alcaldesas y alcaldes, nos dicen. Y es que resulta que la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo ayer en su conferencia mañanera, que se acabaron los “moches”, esto en respuesta a quienes no paran de acudir a San Lázaro a cabildear para convencer a los legisladores de modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación que presentó la Jefa del Ejecutivo en noviembre y que se perfila para ser aprobado la siguiente semana. “A todos los presidentes y presidentas municipales, a los y las gobernadoras, no van a regresar los moches en la aprobación del presupuesto, ni va a haber etiquetados, pues confiamos en el Congreso, en que no van a regresar los vicios del pasado”, advirtió la mandataria. El mensaje, por lo pronto, corta las alas a quienes buscan presentarse como gestores de recursos o en otras palabras a los que están queriendo hacerla de coyotes en San Lázaro. Uf.

El expertise de Astudillo en MC

Con la novedad de que el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, forma parte de la nueva directiva de Movimiento Ciudadano, partido en el que es mandamás Dante Delgado y que desde ayer es dirigido por Jorge Álvarez Máynez. Astudillo, nos comentan, fue nombrado coordinador Nacional de Enlace Político, por lo que tendrá una operación de relevancia en el partido naranja con la mira puesta en los comicios que tendrán lugar en 2027 en los que esa fuerza política busca una consolidación. Es conocido que al exmandatario estatal en su momento le reconocieron, tanto afines como integrantes de partidos distintos al que entonces era el suyo, como alguien que consiguió que en su entidad lo principal dejara de ser su conflictividad. Ayer, tras su nombramiento, publicó en las redes: “Felicito a Jorge Álvarez Máynez por su designación como coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano y agradezco a las y a los integrantes de la V Convención Nacional Democrática, el haberme elegido coordinador Nacional de Enlace Político de nuestro movimiento. Los saludo con afecto”.

Las riendas en Sinaloa

Nos recomiendan revisar las declaraciones del secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, pues de ellas se desprende que las fuerzas federales, con Omar García Harfuch a la cabeza, tomaron las riendas del combate contra la delincuencia, sin apoyo de las autoridades locales en una decisión que se aprecia adecuada. El propio Mérida Sánchez reveló que, hasta ayer, García Harfuch no se había reunido con él. Y dijo que “la estrategia la traen implementada desde la Ciudad de México, con una fuerza de tarea que viene desde la capital”. Y que a la SSP local sólo le han pedido información, no apoyo. Dicen los que saben que, el excluir por el momento a las fuerzas estatales del nuevo esquema no debe ser visto como una falta de cortesía, sino más bien como una medida para ampliar las posibilidades de éxito de las acciones. Y es que ha quedado claro que Harfuch va por los generadores de violencia, los mismos a quienes las autoridades estatales han permitido pasearse por Culiacán como si nada, nos hacen ver.

Fuerte, pero inútil defensa

Vaya defensa, nos comentan, la que hicieron ayer las instituciones cuyo presupuesto está en la mira de ser recortado por los diputados para armar una bolsa que permita realizar algunas reasignaciones. Y es que fueron muy vehementes, nos señalan, las consejeras Norma de la Cruz y Rita Bell al advertir los problemas que enfrentará el INE en la organización de una inédita elección de jueces, magistrados y ministros si no se dan los 13 mil 200 millones que han solicitado para ese fin, sobre todo en legitimidad del proceso y con la calidad que la gente conoce. El monto “no es caprichoso”, soltó de plano la primera ante integrantes de la Comisión de Presupuesto al tiempo de advertir: “¿Cuánto valora el Congreso de la Unión que el primer proceso del Poder Judicial se realice con todos los estándares que la ciudadanía está acostumbrada? Apelamos a su sensibilidad”. También fueron representantes del Consejo de la Judicatura los que igualmente justificaron su petición de 75 mil 142 millones de pesos, porque de ahí saldrán las liquidaciones derivadas de la reforma judicial. Quienes conocen del tema, nos aseguran que a pesar de las adecuadas defensas, la suerte está echada.