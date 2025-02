Murat se queda solo en su tierra

Llama la atención la decisión tomada ayer por el Congreso de Oaxaca, de pedir a varias instancias estatales y federales que investiguen al exgobernador Alejandro Murat por un posible desvío de tres mil millones de pesos. La propuesta fue planteada por el coordinador de la bancada de Morena, Benjamín Viveros, quien argumentó que un adeudo con el ISSSTE, heredado por otras administraciones, pero sobre todo por la que encabezó Murat, le ha provocado un impacto económico al actual Gobierno. Llama la atención el hecho de que la propuesta de punto de acuerdo fue aprobada por unanimidad, sin discusión de por medio, pues nadie en el Legislativo local se atrevió a defender a Murat. El exhorto fue dirigido a la Secretaría del Bienestar estatal, a la Fiscalía Anticorrupción y a la Secretaría de la Función Pública federal, por lo que el exmandatario podría estar bajo investigación en tres frentes, con todo y su afiliación a Morena que hizo ayer en el Senado. Veremos.

Yunes vuelve a agitar las aguas, ahora en Morena

Como era de suponerse, nada gustó a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, que Miguel Ángel Yunes Márquez se afiliara ayer a Morena. Tan enojada estaba quien fuera una de las fundadoras del partido de Andrés Manuel López Obrador, nos cuentan, que hasta pidió que la Comisión de Honestidad y Justicia intervenga, ya que su paisano no representa los postulados que enarbola el movimiento. Nahle anunció que le haría llegar a la lideresa morenista, Luisa María Alcalde, las pruebas correspondientes de la “carpeta azul”, en la cual Yunes aparece involucrado en lavado de dinero y otros delitos, según mencionó. Ah, pero resulta que no fue necesario que el expediente llegara a manos de Alcalde, quien ya publicó sobre el tema un mensaje en las benditas redes. “Informamos que, de acuerdo a nuestros estatutos, será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia quien evalúe su procedencia y tome una determinación”. Uf. Pendientes de si Yunes busca de otro modo hacer valer su voto a favor de la reforma judicial.

El mal juego de Cuau

Nos recomiendan no quitar la lupa del estado de Morelos, en donde siguen saliendo a la luz muestras del mal juego que hizo el exgobernador Cuauhtémoc Blanco. El Tribunal de Justicia Administrativa pagó un viaje a La Haya a dos magistradas que apenas tenían dos meses de haberse integrado al órgano y que tenían cercanía con el exmandatario. Una de ellas, Mónica Boggio, además de ser su prima política, fue titular de la Secretaría de Hacienda y de la Oficina de la Gubernatura, dos dependencias señaladas por posible corrupción. Ella está entre los servidores públicos que adquirieron terrenos en el Lago de Tequesquitengo a precios irrisorios.Y por si no fuera suficiente, la pasantía —supuesto motivo del viaje— le fue contratada a una universidad, cuyos dueños son hermanos de Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobierno de Cuau, lo que podría representar conflicto de interés. Es probable, nos aseguran, que pronto salga más basura de abajo de la alfombra.

Grave denuncia en elección judicial

Y estos días en los que se habla de turbiedades rumbo a la elección de jueces, resulta que en el proceso local de San Luis Potosí, una expolicía de investigación de esa entidad, de nombre Rosalinda Ávalos, acusó que Sabas Santiago Ipiña Ramírez, aspirante a ocupar un cargo judicial, está implicado en el asesinato de sus hijos, ocurrido en 2020. Rosalinda interrumpió una sesión del Comité de Evaluación del Congreso del Estado para señalar que Ipiña Ramírez es “compadre” de uno de los imputados por el citado homicidio, quien actualmente se encuentra recluido en Sonora. “Tengo pruebas… por eso mataron a mis hijos. Mi niña tenía 18 años, estudiaba arquitectura, mi hijo estudiaba para chef, tenía 20 años… (los agresores) llegaron hasta mi domicilio, ¿quién les dijo dónde yo vivía?, los mismos policías. Él está ahí, por eso quiere entrar, para manipular el proceso y dejar en libertad a los que mataron a mis hijos”, señaló la víctima. En el comité le dijeron que la candidatura cuestionada no va. Sin embargo, pendientes.

Esperado espectáculo

Y hablando de temas más ligeros pero no por ello menos relevantes resulta que a poco más de un mes de que se estrene en nuestro país, ya se habla de lo que será Malinche, el musical, un espectáculo del compositor Nacho Cano que está a punto de desembarcar en la Ciudad de México con todo el peso de su éxito en Madrid. El proyecto busca reivindicar la figura de Marina, personaje clave en la construcción del México que hoy conocemos. Malinche, cuentan sus promotores, es la historia de una mujer que tuvo la valentía de cambiar su historia y unir dos mundos. Es la obra cumbre del creador de Mecano y una celebración de México, del mestizaje y de nuestra cultura. “Una espectacular puesta en escena que crea una experiencia musical única donde se entrelazan el flamenco, el pop y el rock. Además, reúne lo mejor del teatro, la fuerza de un concierto en vivo y la elegancia de una compañía de ballet contemporáneo. Pero, sobre todo, es una historia de amor y una celebración de nuestras raíces”. Ahí el dato.

No paran los choques por la elección

Y fue Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, el que dejó en claro que la Cámara alta ya cumplió con su tarea en la elección judicial, entregando la lista (de candidatos) al INE. Sin embargo, no perdonó las críticas hacia el órgano electoral, al asegurar que no está dispuesto a pelear, pero sí a aclarar las “inconsistencias”. Además, aludió a un “grupo maldoso” dentro del INE que, según él, está buscando crear problemas sin razón. Nos comentan que también aprovechó para apuntar contra Lilia Mónica López Benítez, integrante del Consejo de la Judicatura Federal, quien, según el senador, renunció a participar en el pase directo como magistrada, pero no aclaró que no aspiraba a algún otro cargo en ésta o en la elección del 2027, por lo que se refirió a ella como “una farsante”. Lilia Mónica López Benítez respondió a las acusaciones y señaló que nunca renunció al puesto que ostenta y que su escrito de octubre del 2024 dejó claro que no se presentaría a ninguna elección extraordinaria, ni en el 2025 ni en el 2027. Así los choques por la elección judicial.